Erfaren administratör sökes till Keller Grundläggning i Luleå
2025-12-11
Keller Grundläggning växer i norr och söker nu en engagerad och erfaren administratör till vårt kontor i Luleå. Vill du bli en central del av ett världsledande företag inom geoteknik och arbeta i en stöttande roll med varierade arbetsuppgifter? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Som administratör hos oss får du en varierad vardag där du är en central och hjälpande hand för teamet. Du kommer att stötta chefer och projektledare i det dagliga arbetet och se till att administrationen på kontoret i Luleå flyter på smidigt. Du blir en viktig länk mellan olika delar av organisationen och hanterar kontakter med såväl kollegor som interna stödfunktioner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Ansvara för administrativa uppgifter som dokumenthantering, registerhållning och arkivering.
Enklare kontorsservice, såsom beställningar och posthantering.
Stötta personalen och hjälpa till där det behövs i den dagliga driften.
Hantera kontakt med interna stödfunktioner och leverantörer.
Om Keller Grundläggning
Keller Grundläggning är en del av Keller Group, världens största oberoende specialist inom geoteknik. Med en global närvaro i över 40 länder och tusentals medarbetare kombinerar vi internationell styrka med en stark lokal förankring, bland annat på våra kontor i Luleå, Stockholm och Göteborg. Vi är experter på att lösa komplexa geotekniska utmaningar och erbjuder ett komplett utbud av tekniker för markförstärkning och grundläggning. Vi bygger grunden för en hållbar framtid och arbetar över hela byggsektorn, från infrastruktur till bostäder och kommersiella projekt.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är en van administratör, gärna med flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du är en serviceinriktad och självgående person som trivs i en roll där du får ta ansvar och skapa ordning och reda.Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av administrativt arbete.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
God systemvana och kunnig i Office-paketet.
Innehar B-körkort.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från bygg- eller anläggningsbranschen.
Erfarenhet av både administration och kundservice.
En lokal anknytning till Luleå med omnejd.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är ordningsam, ansvarstagande och strukturerad. Du är social, har lätt för att samarbeta och trivs med att ge service till dina kollegor.Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning (provanställning kan tillämpas).
Omfattning: Heltid.
Placering: Luleå.
Startdatum: Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan!
Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till: recruitment.se@keller.com
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Kontakt
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Per Vedin Rekryterande chef per.vedin@keller.com
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett heltidsjobb.
Keller Grundläggning AB
(org.nr 556108-1646)
Storgatan 7 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Per Vedin per.vedin@keller.com 073-085 80 23
9639520