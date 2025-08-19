Erfaren admin. samordnare till Rönnowska - nyckelroll med stort ansvar
2025-08-19
Vill du vara en central del i en verksamhet som formar framtidens yrkesproffs? Vi söker dig som är en trygg och erfaren administrativ samordnare med skarp analytisk förmåga, sinne för struktur och ett genuint engagemang för samhällsnyttan. Här får du en senior roll med brett ansvar inom både ekonomi- och personaladministration.
Om arbetsplatsen
Rönnowska skolan är den största gymnasieskolan i Helsingborg och ligger i framkant när det gäller utbildning. Alla de yrkesprogram vi erbjuder är certifierade av branschen, vilket är unikt för en skola i Sverige med så många yrkesprogram. På Rönnowska skolan har vi ca 1000 elever och över 130 medarbetare.
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Vill du ha en nyckelroll med brett ansvar inom ekonomi- och personaladministration på en fantastisk skola? Vi söker en noggrann och engagerad administrativ samordnare med god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för att bidra till samhällsnyttan.
Vi söker dig som vill vara spindeln i nätet på Rönnowska skolan, en roll där du arbetar nära skolledning, kollegor och förvaltningens HR-, löne- och ekonomienheter.
Som administrativ samordnare ansvarar du bland annat för fakturahantering, bokföring, budgetuppföljning, personal/löneadministration och upprättande av underlag till bokslut och årsredovisning. Du kommer att arbeta i våra administrativa system (Personec, Qlik Sense, Winlas, Unit4, Ciceron, Edlevo) och ha kontakt med elever, vårdnadshavare och myndigheter.
Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och trivs med att arbeta i flera olika system. Hos oss får du en varierad vardag och möjlighet att bidra till skolans utvecklingsarbete. Du är en person som gillar att röra dig i flera olika digitala system och inte tvekar att ta tag i andra uppgifter.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
I din vardag möter du kollegor, elever och vårdnadshavare och det är viktigt att du får energi av en händelserik vardag och att du har lätt för att bygga relationer. För att trivas i uppdraget tror vi att det är viktigt att du är prestigelös och flexibel, då din roll är väldigt omväxlande. Du kommer vara involverad i många olika processer vilket gör att du behöver ha lätt för att både strukturera och prioritera ditt arbete.
För vår verksamhet är dina personliga egenskaper av stor betydelse. Du behöver kunna arbeta självständigt, leda dig själv, prioritera, vara stresstålig och serviceinriktad. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan!
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller administration (exempelvis YH eller universitet) som arbetsgivaren bedömer som lämplig är ett krav
• Erfarenhet av ekonomiarbete inom offentlig sektor eller skola är ett krav
• God datorvana och erfarenhet av administrativa system
• Goda kunskaper inom bokföring, redovisning, fakturering och löneadministration
• Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och samarbeta i team
• God kommunikativ förmåga och servicekänsla
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-09-01. Intervjuer kan komma att ske löpande så skicka in din ansökan redan idag.
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: December/Januari -26 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
