Erfaren Accountant/Accounts Receivable till Uppsala sökes
Sway Sourcing Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Uppsala Visa alla redovisningsekonomjobb i Uppsala
2026-03-12
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Täby
, Järfälla
eller i hela Sverige
Uppdraget passar dig som är strukturerad, självgående och har gedigen erfarenhet av AR-processer och Order to Cash.
Du kommer att spela en viktig roll i att stabilisera det dagliga AR-arbetet samt bidra till förbättringar inom Order to Cash-processen. Rollen innebär både operativt arbete och att driva struktur, effektivitet och best practice i processerna.
Uppdragsinformation Start: 1 april 2026 Omfattning: Initialt 6 månader med möjlighet till förlängning Plats: Uppsala Arbetsmodell: 3 dagar på plats, 2 dagar remote Språk: Svenska och engelska
Om uppdraget
I denna roll kommer du att arbeta nära ekonomi- och verksamhetsteam för att säkerställa effektiva och kvalitativa AR-processer. Du ansvarar för att stötta och utveckla arbetet inom Accounts Receivable samt bidra till förbättrade Order to Cash-flöden.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat inkludera:
• Hantera och stabilisera dagliga AR-processer * Arbeta med cash collection och kundreskontra * Hantera avstämningar och kundkonton * Hantera komplexa AR-frågor, inklusive förskottsbetalningar * Hantera eskalationer kopplade till kundfordringar * Bidra till förbättringar i Order to Cash-processen * Samarbeta med interna stakeholders inom ekonomi och verksamhet * Säkerställa effektiva, korrekta och compliant processer
Vi söker dig som har
• Flera års erfarenhet inom Accounting och Accounts Receivable * God erfarenhet av Order to Cash-processer, inklusive cash collection och kundreskontra * Erfarenhet av kontoavstämningar samt hantering av kundkonton och AR-relaterade ärenden * Förmåga att hantera mer komplexa AR-frågor såsom förskottsbetalningar och eskalationer * Erfarenhet av ERP-system (gärna IFS) samt mycket goda kunskaper i Excel * Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av rapportering eller prognosverktyg * Kunskaper i finska, tyska eller danska
Vi önskar CV på engelska.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
