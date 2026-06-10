Epidemiolog med intresse för data och metod sökes till CES
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2026-06-10
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Epidemiolog med intresse för data och metod sökes till SRHR-enheten vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLSO
Vill du stärka regionens arbete inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), med fokus på det epidemiologiska arbetet kopplat till det? Vi söker dig som har gedigen kunskap inom epidemiologi och ett starkt intresse att leda epidemiologiska projekt samt utveckla framtidens databaser för epidemiologisk bevakning och analyser inom SRHR.
Vi erbjuder
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) är en del av Region Stockholm. Vi bidrar till en god och jämlik folkhälsa genom analyser, kunskapsunderlag och stöd till hälso- och sjukvården samt andra folkhälsoaktörer. Hos oss arbetar du nära akademin, särskilt Karolinska Institutet, och får möjlighet att utvecklas i en kvalificerad roll. Du kan läsa mer om oss på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Vi värnar om en god balans mellan arbete och privatliv.
Vi tillämpar flexibel arbetstid, har ett generöst friskvårdbidrag och erbjuder fri sjukvård inom primärvården. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Om tjänsten och din roll
SRHR-enheten ansvarar för regionens folkhälsoarbete inom SRHR. Arbete präglas av ax till limpa-tänk där epidemiologiska kartläggningar och behovsanalyser står i ena änden medan interventioner, insatser och implementering står i den andra. Nu söker vi förstärkning för att bedriva analyser av kvinnohälsa och andra SRHR ämnesområden samt utveckla våra databaser för epidemiologisk bevakning och analyser inom SRHR.
Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar kvantitativa dataanalyser och sammanställningar, framtagande av kunskapsunderlag, samt projektledning av arbetet med att utveckla databaser. Vi söker dig som har ett eget intresse i data management samt kvantitativa datafrågor och hur de kan användas för att förbättra folkhälsan. Du har ett nära samarbete med enhetschefen, statistiker och kollegor inom enheten. Du ger råd om epidemiologisk studiedesign och stöttar kollegor i deras arbete.
Arbetet kräver att du kan växla mellan arbetsuppgifter, att du aktivt och självständigt söker information med relevans för arbetsuppgifterna och att kan samarbeta både internt på enheten och med andra enheter på CES, samt externt med relevanta samverkanspartners. CES bedriver universitetssjukvård med goda förutsättningar till att delta i forskning.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Vi söker dig som
är disputerad inom epidemiologi eller ett närliggande kvantitativt ämnesområde (t.ex. biostatistik, medicinsk vetenskap med kvantitativ inriktning, eller health data science)
har gedigen praktisk erfarenhet av att analysera stora svenska nationella hälsoregister — såsom Medicinska födelseregistret, Patientregistret, Läkemedelsregistret, Cancerregistret, Dödsorsaksregistret och LISA — inklusive samkörning av register via personnummer
är en avancerad programmerare i minst ett av programmen SAS, R eller Stata, skriver ren och reproducerbar kod, och är van vid att arbeta med datamängder som omfattar miljontals poster
Meriterande / starka plus
Erfarenhet av databasdesign
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid 100%. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med Din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, FoUU, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Kontakt
Gunilla Wurtzel, SACO 08-12340487 Jobbnummer
9958389