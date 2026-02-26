Environmental Coordinator inom försvarsindustrin - Karskoga/Karlstad
2026-02-26
Om uppdraget
Vi söker nu en Environmental Coordinator till ett konsultuppdrag i Karlskoga eller Karlstad. Du blir en del av en högteknologisk verksamhet där hållbarhet, säkerhet och innovation är centrala delar av affären. Rollen innebär att du arbetar brett med miljö- och kemikaliefrågor kopplade till produkter och projekt, genom hela produktlivscykeln - från utveckling och inköp till produktion, användning och avveckling. Du säkerställer att produkter och processer uppfyller gällande miljökrav och att miljöhänsyn integreras i organisationens arbete.
Dina arbetsuppgifter
Du planerar, koordinerar och följer upp miljöaktiviteter kopplade till projekt och produkter. Du tolkar och tillämpar miljö- och kemikalielagstiftning, med särskilt fokus på REACH och CLP. Rollen innefattar hantering av kemikaliefrågor och tillhörande dokumentation gentemot både interna och externa parter. Du stöttar vid rapportering till myndigheter, arbetar aktivt med att ersätta material och kemiska produkter med mer hållbara alternativ samt fungerar som kontaktperson för transport av farligt gods. Samverkan sker löpande med miljö- och kemifunktioner inom olika delar av organisationen. Resor inom och utanför Sverige kan förekomma.
Förväntade leveranser
Säkerställa att miljö- och kemikaliekrav uppfylls i aktuella projekt och produkter
Leverera korrekt och kvalitetssäkrad dokumentation enligt gällande lagstiftning (inkl. REACH och CLP)
Bidra till strukturerade arbetssätt och tydliga processer inom miljöområdet
Initiera och driva förbättringsåtgärder kopplat till material- och kemikalieval
Säkerställa korrekt hantering och rapportering gentemot relevanta myndigheter
Din profil / Obligatoriska kompetenser
Minst 3 års erfarenhet av arbete inom miljö- och kemikalieområdet
Akademisk utbildning inom miljö, kemi, materialteknik, maskinteknik eller motsvarande
God kunskap om miljö- och kemikalielagstiftning, särskilt REACH och CLP
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande färdigheter
Erfarenhet av produktrelaterade miljöfrågor inom industri, utveckling eller produktion
Erfarenhet av lagstadgad rapportering och transport av farligt gods
Erfarenhet av förändringsarbete kopplat till material- och kemikalieval
Personliga egenskaper
Du är strukturerad, noggrann och har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i samverkan med andra funktioner. Du är analytisk i din lagtolkning och har ett lösningsorienterat arbetssätt med fokus på kvalitet och långsiktig hållbarhet.
Övrig information
Plats: Karlskoga eller Karlstad Arbetsmodell: På plats Omfattning: Heltid, 100 % Period: 2026-04-06 - 2026-12-31 Uppdragslängd: 6 månader, med möjlighet till förlängning Sista dag att ansöka är 13 mars 2026 Säkerhetsprövning: Krävs innan uppdragsstart Medborgarskap: Svenskt medborgarskap är ett krav. Uppdraget är säkerhetsklassat och kan inte tillsättas utan att detta krav uppfylls.
Vill du arbeta med miljöfrågor i en tekniskt avancerad och samhällsviktig verksamhet? Välkommen med din ansökan.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.
