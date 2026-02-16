Entreprenör i hjärtat och ledare i själen? Bli Platschef hos Renta i Luleå!
2026-02-16
Vill du vara med och bygga framtidens maskinuthyrning i Norrland?
Renta fortsätter att växa - och nu söker vi vår nästa stjärna till rollen som Platschef i Luleå. Här får du en nyckelroll i ett entreprenörsdrivet företag där laganda, lokal närvaro och frihet under ansvar står i centrum. Vi söker dig som har en entreprenörsanda och brinner lika mycket för både människor som för affärer.
Rollen som Platschef
Som Platschef på Renta ansvarar du för att leda och utveckla vår depåverksamhet med stort eget ansvar - där strategiskt tänk möter operativ närvaro. Rollen är bred, dynamisk och central för regionens fortsatta tillväxt. Du arbetar nära ditt lokala team, samtidigt som du samarbetar tätt med regionchef, utesäljare och kunder. Det här är en affärskritisk roll där du driver både resultat och människor framåt - med kundnöjdhet, lönsamhet och hållbar tillväxt som självklara ledstjärnor. Vi tror på synligt ledarskap. Du är med i vardagen, nära dina medarbetare och kunder samtidigt som du spelar en viktig roll i Rentas operativa ledningsgrupp. Kort sagt - en roll för dig som gillar att kombinera tydligt ansvar med teamwork, engagemang och entreprenörsanda.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Leda, stötta, inspirera och utveckla depåteamet.
Ansvara för budget och uppföljning.
Aktivt försäljningsarbete och kundrelationer.
Operativt arbete - delta i den dagliga driften.
Säkerställa hög kundnöjdhet, kvalitet och arbetsmiljö.
Tillsammans med teamet driva affären framåt.
Vi söker dig som:
Är en naturlig ledare, gillar en varierad vardag i ett högt tempo och som trivs lika bra ute i verksamheten som vid förhandlingsbordet. Du är en operativ kraft som leder genom att vara med och "hugga i" - tillsammans med ett engagerat team som gillar att ha kul på jobbet.
Har erfarenhet från en ledande och/eller säljande roll.
Stortrivs i sociala sammanhang och bygger relationer med lätthet.
En föredömlig ledare med erfarenhet av att leda och utveckla team med goda resultat.
Är en engagerad och inspirerande ledare som har lätt att få med dig andra och skapa välmående team.
Är en initiativtagande problemlösare som gillar att ta ansvar.
Är van vid att arbeta mot försäljningsmål och budget.
Har stark lokal kännedom och gärna ett kontaktnät inom bygg- och entreprenadbranschen.Publiceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
B-körkort (krav)
Har lokal förankring i orterna Luleå/Boden
God datorvana och bekväm med Office-paketet
Erfarenhet av personalansvar
Lokalt nätverk inom bygg/entreprenad (meriterande)
Varför Renta?
Vi vill utmana hela branschen och visa alla hur ett nationellt bolag faktiskt kan värna om varje enskild människa också. Maskinerna i all ära, vi är problemlösare och lagspelare. Har kollegan eller kunden behov av en hjälpande hand, då ger vi denne två. Vi kallar det för sunt Rentaförnuft. Du kommer få friskvård, sex veckors semester och en riktigt fartfylld vardag. Men framför allt ett engagemang som bara måste upplevas. Om du är en som bryr sig är det dags att författa brevet om dig själv och samla ihop din livsresa (CV). För vi läser ansökningar från hjullastarn och vill ha dig ombord innan den hyrs ut - igen.
Hos oss på Renta får du mer än bara ett jobb. Du får en vardag med högt tempo, glädje, och ett starkt team i ryggen. Vi tror på frihet under ansvar, lokal beslutsförmåga och att alla gör skillnad.
Lön: Individuell lönesättning.
Bonus: Möjlighet till bonus motsvarande upp till tre månadslöner per år.
Förmåner: Tjänstebil, friskvårdsbidrag, 6 veckors semester samt arbetstidsförkortning.
Övrig information:
Omfattning: Heltid, tillsvidare med 6 månaders inledande provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Ansökningsförfarande
Renta samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess, tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du anställs direkt hos Renta. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning. Urvalet sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Maria Berggren på maria.berggren@norraresurs.se
eller via telefon 070-336 67 30.
Låter detta som en lockande utmaning och det nästa steget i din karriär? Varmt välkommen med din ansökan och bli en del av Renta!
Om oss
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland.
