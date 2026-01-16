Entreprenadupphandlare till Danderyds kommun
2026-01-16
Har du ett intresse för att skapa affärer som gör skillnad för både människor och samhälle? Vi söker dig som vill vara med och bidra med din kompetens och ditt engagemang i vår utvecklingsresa och därigenom skapa största möjliga nytta för våra invånare.
Vår ambition är att de kommande åren genomföra en utvecklingsresa som bland annat omfattar att införa kategoristyrning, implementera e-handel och skapa enklare inköpsvägar, säkerställa proaktiv avtalsuppföljning samt höja beställarkompetensen.
Upphandlingsenheten är en central del av kommunledningskontoret och har sin huvudarbetsplats på Djursholms slott. Enheten ansvarar för ramavtalsupphandlingar och större strategiska upphandlingar inom området för entreprenad. Som entreprenadupphandlare arbetar du huvudsakligen i nära samverkan med Samhällsutvecklingsförvaltningen.
Enheten består idag av sju medarbetare, upphandlare, administratör och avtalscontroller som tillsammans arbetar för att leverera affärsmässiga, hållbara och värdeskapande affärer. Här arbetar vi nära varandra, delar kunskap och har korta beslutsvägar. Nu söker vi den sista pusselbiten till vårt team - Är det kanske du?Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Som entreprenadupphandlare ansvarar du för upphandling av entreprenader och tekniska konsulter inom områden som park och gata, VA, avfall och fastighet. Du planerar och genomför upphandlingar i nära samarbete med sakkunniga från Samhällsutvecklingsförvaltningen, där du leder upphandlingsprocessen från start till mål. I rollen fungerar du som specialist och stödjer verksamheterna utifrån deras specifika behov.
Arbetet omfattar både drift- och ramavtal samt enskilda projekt, där du bidrar med din kompetens i referensgruppen och driver projekt självständigt. Du arbetar även med marknadsdialog för att ta tillvara på leverantörernas specialistkunskap och säkerställa att våra upphandlingar möter både dagens och framtidens behov.
Upphandlingsenheten har en central roll med både styrande och stödjande funktioner gentemot verksamheterna. Vi ansvarar också för att genomföra utbildningar inom inköp för att stärka kompetensen i hela organisationen.
Som upphandlare hos oss är du med och driver vårt kontinuerliga utvecklingsarbete med målet att göra ännu bättre offentliga affärer som skapar värde för hela Danderyds kommun och dess invånare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Relevant akademisk examen exempelvis inom ekonomi eller juridik, alternativt yrkeshögskoleexamen inom upphandling/inköp, gärna med inriktning mot entreprenad.
* Flerårig erfarenhet av att självständigt genomfört upphandlingar inom entreprenad.
* Goda kunskaper inom bygg- och anläggningsbranschens allmänna bestämmelser AB04, ABT06, ABK09, ABFF/AFF och AMA AF.
* Goda kunskaper i LOU.
* Goda kunskaper i MS Office-paketet, särskilt Excel.
* Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Meriterande är om du har:
* Arbetat i Kommers.
* Erfarenhet från en politiskt styrd organisation.
Vi söker dig som arbetar strukturerat och har en god förmåga att planera, organisera och prioritera sitt arbete. Du är van vid att arbeta med flera projekt samtidigt och håller deadlines. Du är resultatorienterad med ett fokus på att hitta lösningar på uppkomna problem. Du har också förmågan att se helheten och att förstå frågor ur ett bredare perspektiv.
Vidare visare du på en god samarbetsförmåga, du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt och har ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du förstår vikten av att vara hänsynstagande, serviceinriktad och kommunikativ i din roll.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid intervjutillfället kan arbetsprov komma att genomföras.
Bakgrundskontroll kan förekomma i rekryteringsprocessen. Mer information om processen lämnas när det blir aktuellt.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobb/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
