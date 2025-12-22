Entreprenadmekaniker till gruvbolag i Kiruna sökes!
Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Kiruna Visa alla maskinreparatörsjobb i Kiruna
2025-12-22
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Kiruna
, Umeå
, Örnsköldsvik
, Härnösand
, Timrå
eller i hela Sverige
Vi söker nu en duktig Entreprenadmekaniker till ett etablerat åkeri i Kiruna med cirka 120-130 anställda, varav majoriteten är chaufförer. Bolaget driver en omfattande maskinpark i gruvan, där verksamheten pågår dygnet runt. Totalt hanteras över 100 fordon och entreprenadmaskiner, bland annat hjullastare, dumprar, truckar, grävmaskiner och lastbilar.
Här arbetar du i en miljö där frihet under ansvar, hög trivsel och en stark lagkänsla står i centrum. Du kommer att tillhöra ett gott gäng på 4-5 mekaniker. Mekanikerteamet här är tight, kompetent och arbetar utan detaljstyrning - här är du med och tar ansvar, planerar ditt eget arbete och löser det som behöver göras.Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
Som entreprenadmekaniker på vår kunds bolag arbetar du med felsökning, reparationer och underhåll av tunga entreprenadmaskiner i gruvmiljö. Du arbetar självständigt och prioriterar dina arbetsuppgifter i dialog med verkstadschef. Tempot är högt, maskinerna går 24/7 och uppdragen varierar dag för dag.
Här är inte huvudfokus sedvanliga servicejobb. Rollen fokuserar snarare på avancerad mekanik, felsökning och problemlösning.Arbetsuppgifter
Felsökning, diagnos och reparation av entreprenadmaskiner
Akuta insatser i gruvmiljö
Underhåll och tekniska åtgärder
Reparationer på maskiner som Caterpillar, Komatsu, Volvo CAP, Scania m.fl.
Självständig planering och prioritering av arbetsdagen
Samarbete med verkstadschef och övriga mekaniker
Vi söker dig som
Har erfarenhet av entreprenadmaskiner eller tunga fordon
Är självgående och trygg i att fatta egna beslut
Har god förmåga att felsöka avancerade maskinfel
Har hög arbetsmoral och trivs i en fri roll
Är teamorienterad och bidrar till en bra arbetsmiljö
Har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av Caterpillar eller Komatsu
Erfarenhet av Scania eller Volvo CAP
Svetskunskaper
Förmåga att lära ut och stötta andra mekaniker
Arbetstider
Heltid, tills vidare. Du blir direktanställd av kundföretaget.
7 dagar arbete / 7 dagar ledigt (wow!)
Arbetstid: 06:00-16:00
Betald lunch
Alternativt finns en dagtidsroll måndag-fredag för en av tjänsterna
Vi erbjuder
Lön efter kompetens (30 000 - 55 000 kr beroende på erfarenhet)
Personalboende
Friskvårdsbidrag
En arbetsplats med frihet under ansvar
Ett tight, kompetent team och en arbetskultur där man hjälper varandra
Kollektivavtal
Ansökan Vid frågor om tjänsten kontakta Johanna på 0738558647 eller via mail: Johanna.aslan@fordonsakademin.se
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/ Arbetsplats
Fordonsakademin Kontakt
Johanna Aslan johanna.aslan@fordonsakademin.se 0738558647 Jobbnummer
9658970