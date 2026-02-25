Entreprenadingenjör till Trädgårdsanläggare Hallblom i Uppsala
2026-02-25
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar teknik, ekonomi och produktion i varierande mark- och anläggningsprojekt? Trädgårdsanläggare Hallblom söker nu en Entreprenadingenjör som vill bidra till välplanerade, lönsamma och kvalitativa projekt från anbud till färdig leverans. Här får du en central roll i verksamheten och arbetar nära både ledning och produktion i en organisation som präglas av kvalitet, samarbete och långsiktighet.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Trädgårdsanläggare Hallblom är en etablerad aktör inom mark- och trädgårdsentreprenad med bas i Uppsala. Företaget arbetar med allt från markentreprenader och nyanlagda utemiljöer till projekt i bostadsområden, skolor, fastigheter och kulturhistoriska miljöer. Verksamheten kännetecknas av hög kompetens, kvalitet och ett nära samarbete mellan olika funktioner.
Detta är ett konsultuppdrag via Poolia med placering hos Trädgårdsanläggare Hallblom i Uppsala. Uppdraget startar omgående eller enligt överenskommelse och beräknas pågå i minst 6 månader, med goda möjligheter till förlängning eller direktanställning hos Hallblom.
Som Entreprenadingenjör har du en viktig roll i projektens olika faser och arbetar nära vd, arbetschefer och platschefer. Du bidrar till att säkerställa god planering, uppföljning och struktur i projektens tekniska och ekonomiska delar, och fungerar som ett stöd i både anbuds- och produktionsfas.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen arbetar du med kalkyl, planering och uppföljning av projekt inom mark- och trädgårdsentreprenad. Du analyserar underlag, bidrar till välgrundade anbud och följer upp projektens ekonomi och produktion för att säkerställa goda resultat och effektiva genomföranden.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Kalkylering och framtagning av anbud
• Mängdning och analys av förfrågningsunderlag
• Planering av resurser, tid och kostnader i projekt
• Uppföljning av projektens ekonomi och produktionsstatus
• Stöd till arbetsledning i ÄTA-hantering och dokumentation
• Samverkan med beställare, konsulter och underentreprenörer
• Administrativt stöd kopplat till projekt och entreprenad
Vem är du?
Vi söker dig som har utbildning som entreprenadingenjör, byggingenjör, landskapsingenjör eller motsvarande, alternativt har förvärvat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet från entreprenadverksamhet och god förståelse för entreprenadprocessens olika delar, särskilt inom kalkyl, produktion eller projektuppföljning. Du uttrycker dig väl i svenska, både i tal och skrift, och har B-körkort. Erfarenhet av AMA, AF-delar, ÄTA-hantering och kalkylsystem är meriterande.
Som person är du strukturerad, analytisk och noggrann, med förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt och trivs i en roll där du samarbetar nära andra funktioner i verksamheten. Vidare är du kommunikativ, affärsmedveten och har ett intresse för både teknik och ekonomi, med vilja att bidra till välfungerande och lönsamma projekt.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök därför redan idag!
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Ersättning
