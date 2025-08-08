Entreprenadingenjör till byggföretag i Trollhättan/Skaraborg
Sibe Construction AB / Byggjobb / Trollhättan Visa alla byggjobb i Trollhättan
2025-08-08
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sibe Construction AB i Trollhättan
, Uddevalla
, Kungälv
, Tjörn
, Partille
eller i hela Sverige
Entreprenadingenjör till byggföretag i Trollhättan/Trestad
Vill du vara med och driva spännande byggprojekt - och samtidigt arbeta i ett företag som värderar både kvalitet och arbetsglädje högt?
Vår kund, är ett väletablerat och framgångsrikt medelstort byggföretag, de nu en person som har minst två års tidigare erfarenhet och engagerad entreprenadingenjör som vill vara en nyckelspelare i deras fortsatta tillväxtresa. Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
I rollen som entreprenadingenjör blir du den sammanhållande länken mellan arbetschef, projektteam och externa aktörer. Du får en bred och varierad roll där du ansvarar för projektering, ekonomi, anbud, inköp, kalkyl samt KMA-arbete (kvalitet, miljö och arbetsmiljö).
Du kommer att vara delaktig i projektens prognosarbete, säkerställa hög kvalitet i alla led och bidra med din kompetens i flera parallella projekt.
Vi söker dig som har:
Minst två års erfarenhet av liknande tjänst inom bygg
Dokumenterad erfarenhet av anbudsarbete och inköp
God erfarenhet av projektering, kalkyl och ekonomisk uppföljning
Mycket goda kunskaper i Word, Excel och PowerPoint
Erfarenhet av projektplaneringssystem och affärssystem
Förståelse för KMA-arbete och dess praktiska tillämpning i projekt Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta men tar också stort eget ansvar. Du är prestigelös, engagerad och trivs i en roll där du driver projekten framåt mot uppsatta mål och deadlines.
Här får du möjlighet att arbeta i en organisation med korta beslutsvägar, ett starkt lagarbete och en kultur som präglas av utveckling, ansvar och trivsel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sibe Construction AB
(org.nr 559474-0754) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jimmy Eriksson jimmy@sibeconstruction.se Jobbnummer
9451074