Entreprenadingenjör till Basunderhåll Järnväg, Södra stambanan 2
Infrakraft Sverige AB / Byggjobb / Eslöv Visa alla byggjobb i Eslöv
2026-03-10
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
, Malmö
, Helsingborg
, Kristianstad
, Båstad
Inom Infrakraftkoncernen har vi samlat närmare 700 av Sveriges främsta experter inom järnvägs-, vägbyggnad- och anläggningsarbeten, vilket gjort oss till en av branschens mest anlitade aktörer. Vi vet av personlig erfarenhet att det bästa sättet att nå framgång i vår verksamhet är att ge goda möjligheter till drivna individer. Vi söker därför kollegor med egna idéer som vill få frihet och möjlighet att utveckla sina karriärer tillsammans med några av de bästa entreprenörerna i branschen!
Är du en entreprenadingenjör som gillar att ha koll på både siffrorna och produktionen? Nu söker vi en entreprenadingenjör som vill ta en nyckelroll i ett av våra större järnvägsprojekt och arbeta nära platschef med projektets ekonomi, uppföljning och administration.
Om projektet: Den 1 oktober 2025 startade vi uppdraget "Basunderhåll av järnvägsanläggningen Södra stambanan 2", en ABT 06 Totalentreprenad som sträcker sig över sju år. Projektet omfattar sträckorna Grevaryd-Arlöv samt Älmhult-Olofström. Totalt rör det sig om 53,6 mil järnvägssträcka och en organisation på lite drygt 60 personer där etableringarna finns i Eslöv, Hässleholm och Alvesta. Södra stambanan är ett av Sveriges viktigaste godsstråk och samtidigt en av Sveriges mest belastade sträckor för persontrafik, med en kraftigt växande regional tågtrafik.
Om rollen: Infrakraft söker en Entreprenadingenjör som är trygg i rollen och kan arbeta självständigt i projektets ekonomiska uppföljning. Som entreprenadingenjör hos oss får du en central roll i projektets ekonomiska styrning och arbetar nära platschef och projektledning.
Rollen passar dig som är senior i din funktion och som trivs i en varierande roll där du kombinerar ekonomi, administration och projektstöd.
Fakturering och ekonomihantering i projektet
Ekonomisk uppföljning och prognosarbete
Kontraktsadministration
Stöd till platschef i ekonomiska och administrativa frågor
Kalkyl- och tidsplaneringsarbete
Deltagande i bygg- och produktionsmöten
Kundkontakt och projektavslut
Övrig projektadministration
Vi söker dig som:
Har teknisk utbildning, exempelvis civil- eller högskoleingenjör, eller motsvarande erfarenhet
Har flera års erfarenhet från liknande roll inom entreprenad- eller järnvägsprojekt
Har god förståelse för projekt- och entreprenadekonomi
Har erfarenhet av entreprenadjuridik och kontraktshantering
Det är meriterande om du tidigare arbetat som entreprenadingenjör, projektingenjör, arbetsledare eller anbudsingenjör.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Personliga egenskaper: Vi söker dig som är strukturerad, affärsmässig och lösningsorienterad. Du gillar att samarbeta, men är också självgående när det behövs.
Ansök nu Du ansöker via knappen "skicka ansökan". Vi tar inte emot ansökningar som endast inkommer via mail. Alla ansökningar behandlas löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om du har frågor om tjänsten kan du via mail kontakta Henrik Kärrman, Platschef henrik.karrman@infrakraft.se
. Om du har frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta Cecilia Ångman, HR-specialist via mail cecilia.angman@infrakraft.se
.
Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och ger lika möjligheter för alla och vår personalsammansättning ska spegla samhället i övrigt och vi vill därför att både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund är varmt välkomna till oss.
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Arbetsområde: Eslöv, Hässleholm eller Alvesta Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infrakraft Sverige AB
(org.nr 559090-8686), https://karriar.infrakraft.se
Bruksgatan 1 (visa karta
)
241 39 ESLÖV Arbetsplats
