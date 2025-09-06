Entreprenadingenjör sökes för konsultuppdrag - bli en nyckelperson i kun...
Selectus Bemanning AB / Byggjobb / Solna Visa alla byggjobb i Solna
2025-09-06
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Selectus Bemanning AB i Solna
, Stockholm
, Södertälje
, Eskilstuna
, Örebro
eller i hela Sverige
Driven Entreprenadingenjör sökes till inspirerande projekt!
Är du en lösnings orienterad Entreprenadingenjör som trivs i en varierande och ansvarstagande roll? Vi söker nu dig som vill vara en nyckelspelare i kundens projektorganisation och arbeta nära platschefer och arbetschefer för att säkerställa framdrift och kvalitet i pågående byggprojekt.
Om uppdraget Som Entreprenadingenjör kommer du att vara delaktig i ett eller flera projekt parallellt. Du stöttar platschefen i det dagliga arbetet och bidrar med din tekniska och ekonomiska kompetens. Dina uppgifter omfattar bland annat att:
Ta fram planeringsunderlag och kalkyler
Följa upp tidsplaner och ekonomi
Delta i projektmöten och upprätta avstämningar
Medverka i inköp och ha regelbunden kontakt med leverantörer
Bygga och vårda relationer med beställare och övriga projektparter Du blir en del av ett engagerat team ute på projektet, där du arbetar nära platschef, arbetsledare, mätningstekniker och yrkesarbetare. Din profil Vi söker dig som har:
Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom bygg eller motsvarande
Minst fem års erfarenhet i rollen som entreprenadingenjör
Goda kunskaper i entreprenadjuridik och digitala verktyg
Meriterande om du har erfarenhet av kalkylering, kvalitet/miljöarbete samt teknisk kompetens
B-körkort För att lyckas i rollen är du strukturerad, analytisk och har en stark förmåga att driva arbetet framåt självständigt. Du har också en god ekonomisk förståelse och är trygg i kommunikationen både internt och externt. Det här erbjuder vi Du får möjlighet att arbeta i en växande organisation där du snabbt blir en viktig del i teamet. Vi värdesätter en öppen och familjär stämning, där samarbete och trivsel står i centrum. Utöver utvecklande uppdrag erbjuder vi:
Friskvårdsbidrag och företagshälsovård
Sociala aktiviteter och trevliga sammankomster
Korta beslutsvägar och stort utrymme för egna initiativ
Om Selectus Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Vi drivs av att matcha ihop arbetssökanden med företag och ämnar att utveckla varje individ utifrån deras specifika behov. Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare - så starka att de i sin tur lyfter andra. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selectus Bemanning AB
(org.nr 559519-6436), https://selectus.se Arbetsplats
Selectus Kontakt
Verde Efrem verde.efrem@selectus.se Jobbnummer
9495931