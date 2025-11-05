Entreprenadingenjör nyproduktion Stockholm
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Prowork Kompetens är ett auktoriserat kompetensföretag som grundades 2013 och är verksamma inom Bygg & Anläggning, Industri och Fastighet varifrån vi har gedigen erfarenhet. Kunskap om den bransch vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Entreprenadingenjör sökes till nyproduktionsprojekt
Vi söker en erfaren och engagerad entreprenadingenjör till ett bostadsprojekt i norra delen av Stockholm där du kommer ha en nyckelroll! Du blir en viktig del av ett team som består av platschef, arbetsledare och projektchef, med fokus på ett effektivt, kvalitetssäkert och välstrukturerat produktionsskede.
Om rollen
Som entreprenadingenjör är du aktiv i produktionen och har ett helhetsgrepp om projektets ekonomi, planering och uppföljning. Du bidrar till att projektet genomförs på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt, med god kontroll över tid, ekonomi och kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande ekonomiuppföljning och prognosarbete
Inköp och avtal med underentreprenörer och leverantörer
Planering och samordning av resurser och tidplan
Hantering och dokumentation av ÄTA-arbeten
Säkerställa rutiner inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö (KMA)
Vara ett tekniskt och administrativt stöd till platsorganisationen Publiceringsdatum2025-11-05Profil
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet som entreprenadingenjör, projektingenjör eller motsvarande
Erfarenhet av nyproduktion av flerbostadshus, gärna inom totalentreprenad
Byggteknisk utbildning eller motsvarande
Goda kunskaper i AMA/AF, AB/ABT och projektekonomi
Vana vid digitala verktyg som Byggsamord, MAP, BidCon, Bluebeam eller liknande
Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
B-körkort är ett krav
Du kommer bli anställd som konsult på Prowork och projektet beräknas pågå i minst 12 månader med start vid årsskiftet.
Varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
