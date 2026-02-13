Entreprenadingenjör Betong och mark Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
, Tyresö
, Vallentuna
Vi söker nu för direktrekrytering till kund en dokumenterat duktig erfaren Entreprenadingenjör inom mark och betong stora projekt i Stockholm.Om företaget
som är ett etablerat populärt anläggningsföretag med rötterna i Stockholmsregionen. Specialister på entreprenader inom:
Mark- och vägarbeten
Vatten- och avloppssystem
Betongarbeten
Övriga anläggningsprojekt
Sedan starten 1985 har vi varit en ledande aktör inom samhällskritisk infrastruktur och bidragit till att bygga och utveckla Stockholm. År 2020 ingick företaget in i en stor koncern tillsammans med flera kända anläggnings bolag. Genom koncernen har bolaget stärkt sin position på marknaden och fått tillgång till ett brett nätverk av kompetens och resurser - vilket ger styrka och långsiktighet.
Din roll som Entreprenadingenjör
Som entreprenadingenjör hos oss är du en nyckelperson i projektets administrativa processer och arbetar nära platschef och arbetschef. Du ansvarar för att projektets ekonomi, kvalitet och att miljö följs upp och dokumenteras. I din roll gör du även inköp, hanterar ÄTA-listor och säkerställer att arbetet utförs enligt företagets verksamhetssystem och policys. Den aktuella arbetschefsgruppen arbetar främst i projekt i södra Stockholmsområdet.
Huvudsakliga ansvarsområden
Följa upp och rapportera projektets slutkostnadsprognoser och ekonomiska läge
Säkerställa ett positivt kassaflöde och internränta
Hålla ÄTA-listor aktuella och kommunicera med beställare
Uppdatera kvalitets- och miljöplaner
Genomföra inköp inom tilldelade ansvarsområden
Bidra till en säker arbetsmiljö och agera som föredöme
Vi söker dig som har
Erfarenhet som entreprenadingenjör eller liknande
Ingenjörsutbildning eller annan relevant utbildning eller erfarenhet som vi bedömer vara likvärdig.
Erfarenhet från mark och betong anläggning är ett krav
Goda kunskaper i byggteknik, ritnings läsning, kalkylarbete och ekonomistyrning
Mycket god kunskap om inköp, avtal och entreprenad juridik
B-körkort (krav)
Dina personliga egenskaper
Du är social, analytisk, noggrann, målinriktad och driven, problemlösare och uthållig. Du trivs bäst med ansvar och har en god förmåga att skapa goda kundrelationer.
Vi erbjuder:
En dynamisk arbetsmiljö med spännande projekt
Möjlighet att utvecklas och ta ansvar
Ett företag som värnar om säkerhet, kvalitet och hållbarhet
Förmåner: Konkurrenskraftig lön och villkor Projekt bland ledande aktörer Varierande arbetsuppgifter med moderna verktyg och maskiner Stabil och långsiktig anställning i företag som ligger i framkant gällande personalvård och utveckling Möjlighet att arbeta med spännande projekt i Stockholm
Övrigt: Anställnings omfattning: Heltid
Kontakt & Ansökan: Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterings specialist inom Bygg infrastruktur Thomas Hellström på info@rekryteringstockholm.com
Vi genomför löpande urval och uppmuntrar dig att skicka in din ansökan via systemet el skicka direkt till mail så snart som möjligt, för att säkerställa din medverkan i urvalsprocessen.
Vi ser varmt fram emot din ansökan redan idag!.
Rekrytering Stockholm Byrå AB är ett rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av Bygg infrastruktur och arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen business Tower. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva bemanning och rekryterings lösningar genom professionella processer. Så ansöker du
