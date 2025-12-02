Entrecon Consulting söker projektledare mark och anläggning
2025-12-02
Har du erfarenhet av projektledni och god förståelse för lagar och myndighetskrav? Entrecon Consulting får löpande förfrågningar från våra kunder på duktiga och erfarna projektledare.
Vi tar emot ansökningar löpande och matchar med förfrågan från våra kunder och beställare. Du kommer att bli anställd hos Entrecon Consulting och jobba i uppdrag ute hos kund.
Uppdraget
Rollen som projektledare innebär bla att du ansvarar övergripande för att planera och leda arbetet och att bereda beslut för beställaren avseende tid, ekonomi och kvalitet. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. att utforma projektplan, sammankalla och leda möten med grupper inom projektet samt förankra och kommunicera beslut och information i organisationen. Vidare ingår upphandling av resurser, sammanställning av förfrågningsunderlag, förhandling med parter, leda miljö- och arbetsmiljöfrågor och rapportera till beställare. Du ansvarar även för myndighets-, kund-, och leverantörskontakter.
Kompetens
Vi söker dig som har följande erfarenheter:
God kunskap om mark- och anläggningsprocessen och dokumenterad erfarenhet inom planering, projekteringsledning, kostnadsuppföljning, prognosarbete, KMA, upphandling och produktion.
Du bör ha varit verksam som projekt-/projekterings-och/eller byggledare inom mark och anläggning i minst 5 år men gärna mer.
Du har kvalifikationer som arbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U
Du har goda kunskaper i entreprenad- och konsultjuridik, AB04/ABT06 samt AMA och MER anläggning
Stort plus om du har erfarenhet av betong, helst betongklass 1, gärna 2. Gärna också erfarenhet från VA-projekt.
Du har civil- eller högskoleingenjörsexamen eller annan byggteknisk utbildning alternativt har tillgodogjort dig motsvarande kunskaper genom längre arbetslivserfarenhet
Detta är vi
Entrecon Consulting är ett konsultbolag inom bygg & fastighet, mark & anläggning, infrastruktur, samt installation. Vi erbjuder våra kunder noga utvald kompetens och våra kandidater bra uppdragsgivare och spännande konsultuppdrag.
Det är viktigt för oss med en balans mellan arbete ocb privatliv. Vi tror att nöjda, glada och motiverade medarbetare presterar bättre och det framförallt när de befinner sig i spännande och utmanande projekt. Vi försöker därför alltid matcha konsultens önskemål och profil med uppdragets art och karaktär för att uppnå en win-win situation med en nöjd beställare och nöjd medarbetare/konsult!
Kontakt & Ansökan
Hör gärna av er vid frågor kring ovan tjänst!
Joakim Ruchatz 070- 651 79 39 joakim@entreconconsulting.se
Med hänsyn till den personliga integriteten och GDPR tar vi inte emot ansökningar via epost.
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare EntreCon Consulting AB
(org.nr 559159-2158), https://www.entreconconsulting.se/

Arbetsplats
EntreCon Consulting Kontakt
Joakim Ruchatz joakim@entreconconsulting.se 0706517939 Jobbnummer
9625953