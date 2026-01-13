Entrecon Consulting söker projektledare bygg och fastighet
EntreCon Consulting AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EntreCon Consulting AB i Stockholm
, Nynäshamn
, Eskilstuna
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av projektledning och god förståelse för lagar och myndighetskrav? Entrecon Consulting får löpande förfrågningar från våra kunder på duktiga och erfarna projektledare.
Vi tar emot ansökningar löpande och matchar med förfrågan från våra kunder och beställare. Du kommer att bli anställd hos Entrecon Consulting och jobba i uppdrag ute hos kund.
Uppdraget
Uppdragen kan vara nyproduktion eller ROT-projekt, bostad eller hus, primärt i Stockholm/Mälardalen. Rollen som projektledare innebär att självständigt leda och ansvara för det aktuella byggprojektet, från tidigt idéskede till överlämning till förvaltning vid nyproduktion eller beställaren efter genomfört ROT-projekt.
Projektledarrollen innebär därmed ett helhetsansvar för respektive byggprojekt, där projektledaren skall:
• leda projektets aktörer
• förhandla om markköp
• driva detaljplanearbete
• upphandla konsulter och entreprenörer
• ansvara för projekteringshandlingar
• ansvara för entreprenadernas genomförande
• upprätta och stämma av produktionsbudget
• följa upp och rapportera i projektet
Projektledaren har ett uttalat resultatansvar och är beställar- och byggherreombud vid byggmöten, projekteringsmöten, exploateringsmöten, möten med myndigheter m.m.
Kompetens
Vi söker dig som är en affärsmässig, resultatinriktad och marknadsorienterad projektledare med flerårig yrkeserfarenhet inom fastighetsbranschen. Vi ser en fördel i om du har en akademisk examen, gärna med inriktning mot bygg eller motsvarande.
Du har erfarenhet från entreprenadsidan där du har arbetat med egenutvecklade projekt, och förstår hela kedjan i såväl ny- som ombyggnationsprojekt, från idé och markköp till överlämning. En fördel är om du har erfarenhet från köp och säljprocesser vad gäller mark och fastigheter.
Rollen kräver goda kunskaper inom planering, projektering och projektledning med lednings- och projektstyrning, kostnadsuppföljning, budget - och prognosarbete, samt produktion. Kunskaper i entreprenadjuridik är starkt meriterande.
Vi tror att du är väletablerad inom branschen med upparbetat kontaktnät, är kund- och marknadsorienterad med en stark drivkraft. Vidare förutsätts du vara en utpräglad lagspelare, initiativrik med förmåga att affärsmässigt genomföra och avsluta påbörjade projekt. Att du som person även är strukturerad, ansvarstagande, analytisk och snabb att prioritera, är egenskaper vi tror är viktiga för att lyckas denna tjänst.
Detta är vi
Entrecon Consulting är ett konsultbolag verksamt inom bygg & fastighet, mark & anläggning samt infrastruktur. Vi erbjuder våra kunder noga utvald kompetens och våra konsulter bra arbetsklimat och spännande konsultuppdrag.
Det är viktigt för oss med en balans mellan arbete och privatliv. Vi tror att nöjda, glada och motiverade medarbetare presterar bättre och det framförallt när de befinner sig i spännande och utmanande projekt. Vi försöker därför alltid matcha konsultens önskemål och profil med uppdragets art och karaktär för att uppnå en win-win situation med en nöjd beställare och nöjd medarbetare/konsult!
Besök gärna vår hemsida!
Kontakt & Ansökan
Hör gärna av er vid frågor kring ovan tjänst!
Joakim Ruchatz 070- 651 79 39joakim@entreconconsulting.sewww.entreconconsulting.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EntreCon Consulting AB
(org.nr 559159-2158), https://www.entreconconsulting.se/ Arbetsplats
EntreCon Consulting Kontakt
Joakim Ruchatz joakim@entreconconsulting.se 0706517939 Jobbnummer
9682443