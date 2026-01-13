Entrecon Consulting söker projektingenjör bygg och fastighet
Är du en kommunikativ person med tidigare erfarenhet av att vara spindeln i nätet inom bygg- och fastighetsprojekt? Entrecon Consulting har flera förfrågningar från våra kunder på seniora och erfarna projektingenjörer/entreprenadingenjörer bygg- och fastighet.
Vi tar emot ansökningar löpande och matchar med förfrågan från våra kunder och beställare. Du kommer att bli anställd hos Entrecon Consulting och jobba i uppdrag ute hos kund.
Uppdraget
I rollen som entreprenadingenjör är du en nyckelperson i projekten och bidrar till att allt flyter på i produktionen tillsammans med projektchef och platschef samt stödfunktioner. Du får arbeta brett och ansvarar bl.a. för produktionsplanering, projektekonomi och kontraktsadministration. Du kommer även få medverka vid inköp, delta på byggmöten och ha kontakt med beställarombud och hantera ekonomiska regleringar mot kund och underentreprenörer. I rollen som entreprenadingenjör deltar i alla skeenden av kundens bygg- eller anläggningsprojekt, från planeringsstadiet till det att projektet är tekniskt avslutat. Du förhandlar med underleverantörer och leverantörer, sköter upphandlingar, tar fram kostnadskalkyler och ansvarar för avtalsunderlag. KMA frågor kan också förekomma bland arbetsuppgifterna.
Kompetens
Vi söker dig som har minst tre års dokumenterad erfarenhet i likande roll med erfarenhet av:
• Prognosarbete och kalkyl
• Projektekonomi, tidsplaner, arbetsberedningar
• Resurssättning, inköp och ÄTA.
• KMA
Du har en eftergymnasial utbildning inom bygg eller har tillgodogjort dig dessa kunskaper genom arbetslivserfarenhet.
Vi ser även att du har goda kunskaper inom entreprenadjuridik och teknikkompetens, förhandlingsvana och är van att arbeta med lönsamhet och affärsmässighet i fokus. Andra kompetenser vi värdesätter är din förmåga att skapa relationer och nätverk samt att du har lätt för att anpassa dig till ändrade förhållande. Vi förutsätter B-körkort och goda IT-kunskaper
Detta är vi
Entrecon Consulting är ett konsultbolag verksamt inom bygg & fastighet, mark & anläggning samt infrastruktur. Vi erbjuder våra kunder noga utvald kompetens och våra konsulter bra arbetsklimat och spännande konsultuppdrag.
Det är viktigt för oss med en balans mellan arbete och privatliv. Vi tror att nöjda, glada och motiverade medarbetare presterar bättre och det framförallt när de befinner sig i spännande och utmanande projekt. Vi försöker därför alltid matcha konsultens önskemål och profil med uppdragets art och karaktär för att uppnå en win-win situation med en nöjd beställare och nöjd medarbetare/konsult!
Kontakt & Ansökan
Hör gärna av er vid frågor kring ovan tjänst!
Joakim Ruchatz 070- 651 79 39joakim@entreconconsulting.sewww.entreconconsulting.se
