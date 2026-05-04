Entrecon Consulting söker projekteringsledare bygg och fastighet
EntreCon Consulting AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-05-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EntreCon Consulting AB i Stockholm
, Nynäshamn
, Eskilstuna
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av projekteringsledning och god förståelse för lagar och myndighetskrav? Trivs du med att skapa struktur och samordning i byggprocessens tidiga skeden? Du inspirerar till samarbete, ser helheten och hjälper olika discipliner att arbeta effektivt tillsammans. Isåfall kan detta jobb vara något för dig.
Vi tar emot ansökningar löpande och matchar med förfrågan från våra kunder och beställare. Du kommer att bli anställd hos Entrecon Consulting och jobba i uppdrag ute hos kund.
Uppdraget
Uppdragen kan vara såväl nyproduktions- som ROT-projekt, bostad eller kommersiella fastigheter, primärt i Stockholm/Mälardalen.
I rollen som projekteringsledare kommer du att vara en central länk mellan beställare, projektörer och produktionsledning och leda och samordna projekteringsarbetet. Projekteringsgruppen är normalt en mix bestående av kundens interna och externa specialister, produktionspersonal samt konsulter och kundrepresentanter. Tillsammans ska ni ta fram projektets samtliga handlingar, från tidiga skisser till systemhandlingar och slutligen bygghandlingar. Projekteringens mål är att utifrån kundens målbild forma en produkt som både säkerställer att produktionen kan utföras på ett säkert och effektivt sätt, att ställda projektkrav, lagstiftning och projektmål uppfylls samt att projektekonomin säkerställs.
Som projekteringsledare är du en nyckelperson för att skapa ett gott samarbetsklimat och bygga starka relationer i gruppen. Din förmåga att engagera människor och få alla att dra åt samma håll är avgörande för projektets bästa.
Kompetens
Du har en bakgrund som projekt-/projekteringsledare med minst 5 års erfarenhet i rollen. Meriterande är bakgrund från produktion, primärt bygg och fastighet men gärna också mark-och anläggning, alternativt som projektör och har därifrån skapat dig en förståelse kring byggprocessen olika delar (teknik, ekonomi och entreprenadjuridik). Du bör även ha intresse för digitala arbetssätt och god datavana samt goda kunskaper i entreprenad- och konsultjuridik.
Om du har erfarenhet från konsultrollen och trivs med att ta det affärsmässiga och tekniska ansvaret i uppdrag är det ett stort plus. Du har också god kommunikativ förmåga i tal och skrift på både svenska och engelska.
Vi tror att du är generalist med ett strategiskt sinne som ändå inser detaljernas betydelse. Det är dessutom viktigt att du känner dig trygg i ditt ledarskap och vågar lita på andra men vet samtidigt att avstämningar samt krav är viktiga för att en projektering ska bli lyckad. Som projekteringsledare är du en lagspelare som förstår vikten av olika perspektiv. Du möter både interna och externa intressenter och skapar trygghet genom tydlig kommunikation och ett närvarande lyssnande. Du bygger förtroende, för samtal framåt med respekt och hittar gemensamma lösningar även när åsikterna går isär.
Detta är vi
Entrecon Consulting är ett konsultbolag verksamt inom bygg & fastighet, mark & anläggning samt infrastruktur. Vi erbjuder våra kunder noga utvald kompetens och våra konsulter bra arbetsklimat och spännande konsultuppdrag.
Det är viktigt för oss med en balans mellan arbete och privatliv. Vi tror att nöjda, glada och motiverade medarbetare presterar bättre och det framförallt när de befinner sig i spännande och utmanande projekt. Vi försöker därför alltid matcha konsultens önskemål och profil med uppdragets art och karaktär för att uppnå en win-win situation med en nöjd beställare och nöjd medarbetare/konsult!
Besök gärna vår hemsida!
Kontakt & Ansökan
Hör gärna av er vid frågor kring ovan tjänst!
Joakim Ruchatz 070- 651 79 39joakim@entreconconsulting.sewww.entreconconsulting.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7028942-1980362". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EntreCon Consulting AB
(org.nr 559159-2158), https://entreconconsulting-1730119505.teamtailor.com
Cylindervägen 18 (visa karta
)
131 52 NACKA STRAND Arbetsplats
EntreCon Consulting Jobbnummer
9890549