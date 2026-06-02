Entrecon Consulting söker platschef bygg och fastighet
EntreCon Consulting AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-02
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Har du erfarenhet av att leda och fördela arbete i byggentreprenader? Entrecon Consulting får löpande förfrågningar från våra kunder på erfarna platschefer.
Vi tar emot ansökningar löpande och matchar med förfrågan från våra kunder och beställare. Du kommer att bli anställd hos Entrecon Consulting och jobba i uppdrag ute hos kund.
Uppdraget
I rollen som platschef kommer du att leda, planera och styra den dagliga produktionen i olika nyproduktions- eller ROT-projekt i Stockholm/Mälardalen. Du ansvarar för att följa de fastställda ramarna avseende ekonomi, kvalitet, leveranstid och resursplanering.
Kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av nyproduktions- och/eller ROT-projekt inom hus och/eller bostad. Du har eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet inom bygg samt tidigare erfarenhet av att leda arbetet i olika entreprenader. Önskvärt är minst 3 år erfarenhet från roll som platschef samt BAS-U/P behörighet.
Detta är vi
Entrecon Consulting är ett konsultbolag verksamt inom bygg & fastighet, mark & anläggning samt infrastruktur. Vi erbjuder våra kunder noga utvald kompetens och våra konsulter bra arbetsklimat och spännande konsultuppdrag.
Det är viktigt för oss med en balans mellan arbete och privatliv. Vi tror att nöjda, glada och motiverade medarbetare presterar bättre och det framförallt när de befinner sig i spännande och utmanande projekt. Vi försöker därför alltid matcha konsultens önskemål och profil med uppdragets art och karaktär för att uppnå en win-win situation med en nöjd beställare och nöjd medarbetare/konsult!
Besök gärna vår hemsida!
Kontakt & Ansökan
Hör gärna av er vid frågor kring ovan tjänst!
Joakim Ruchatz 070- 651 79 39joakim@entreconconsulting.sewww.entreconconsulting.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5437672-2032557". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EntreCon Consulting AB
(org.nr 559159-2158), https://entreconconsulting-1730119505.teamtailor.com
Cylindervägen 18 (visa karta
)
131 52 NACKA STRAND Arbetsplats
EntreCon Consulting Jobbnummer
9943710