Entrecon Consulting söker byggledare mark och anläggning
EntreCon Consulting AB / Byggjobb / Stockholm
2026-01-13
Har du erfarenhet av byggledning och god förståelse för lagar och myndighetskrav? Entrecon Consulting får löpande förfrågningar från våra kunder på duktiga och erfarna byggledare.
Vi tar emot ansökningar löpande och matchar med förfrågan från våra kunder och beställare. Du kommer att bli anställd hos Entrecon Consulting och jobba i uppdrag ute hos kund.
Uppdraget
Som byggledare är du delaktig i projektets olika skeden från planering, projektering, genomförande och fram till överlämning till beställaren. Byggledaren är kontaktperson gentemot entreprenörer och beställarrepresentant under tiden för entreprenaden. Detta innebär att byggledaren har som uppgift att i sitt arbete företräda beställaren genom att stödja, följa upp och rapportera entreprenadens framdrift till projektledaren och/eller beställare avseende: tidplaner, kostnader, kvalitets-, säkerhets-, arbetsmiljö- och miljöfrågor.
Du leder produktionsfasens alla skeden, tar fram förfrågningsunderlag, upphandlar entreprenörer, ansvarar för: byggmöten, mängdregleringsmöten, ekonomimöten (ÄTA-hantering) och samordningsmöten.
Kompetens
Vi söker dig som har följande erfarenheter:
God kunskap om mark- och anläggningsprocessen och dokumenterad erfarenhet inom planering, projekteringsledning, kostnadsuppföljning, prognosarbete, KMA, upphandling och produktion.
Du bör ha varit verksam som byggledare/arbetsledare/platschef inom mark och anläggning (gärna med erfarenhet från VA-och eller spårprojekt) i minst 5 år men gärna mer.
Önskvärt med erfarenhet från arbete med eller mot Trafikverket eller andra offentliga aktörer.
Du ska ha kvalifikationer som arbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U
Du har goda kunskaper i entreprenad- och konsultjuridik, AB04/ABT06 samt AMA och MER anläggning
Stort plus om du har erfarenhet av betong, helst betongklass 1, gärna 2. Gärna också erfarenhet från VA-projekt.
Du har civil- eller högskoleingenjörsexamen eller annan byggteknisk utbildning alternativt har tillgodogjort dig motsvarande kunskaper genom längre arbetslivserfarenhet
Detta är vi
Entrecon Consulting är ett konsultbolag inom bygg & fastighet, mark & anläggning, infrastruktur, samt installation. Vi erbjuder våra kunder noga utvald kompetens och våra kandidater bra uppdragsgivare och spännande konsultuppdrag.
Det är viktigt för oss med en balans mellan arbete ocb privatliv. Vi tror att nöjda, glada och motiverade medarbetare presterar bättre och det framförallt när de befinner sig i spännande och utmanande projekt. Vi försöker därför alltid matcha konsultens önskemål och profil med uppdragets art och karaktär för att uppnå en win-win situation med en nöjd beställare och nöjd medarbetare/konsult!
Kontakt & Ansökan
Hör gärna av er vid frågor kring ovan tjänst!
Joakim Ruchatz 070- 651 79 39 joakim@entreconconsulting.se
Med hänsyn till den personliga integriteten och GDPR tar vi inte emot ansökningar via epost.
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare EntreCon Consulting AB (org.nr 559159-2158)
Arbetsplats EntreCon Consulting
Kontakt
Joakim Ruchatz joakim@entreconconsulting.se 0706517939
