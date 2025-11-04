Entrecon Consulting söker byggledare bygg till tunnelbanans utbyggnad - FUT
Har du erfarenhet av byggledning och god förståelse för lagar och myndighetskrav? Entrecon Consulting söker nu byggledare bygg till tunnelbanans utbyggnad - FUT.
Du kommer att bli anställd hos Entrecon Consulting och jobba i uppdrag ute hos kund.
Uppdraget
Byggledarens roll är att stödja projektet i olika delar inom området projektering, planering och produktion. Du kommr att ha varierande arbetsuppgifter och framförallt att ha mycket kontakt med vår organisation, externa samarbetspartners och våra upphandlade entreprenörer. Exempel på arbetsuppgifter: - Delta i ronder, syner och besiktningar, - bereda underlag för ÄTA-arbeten, - följa upp och rapportera entreprenadens framdrift avseende kostnader, tider, kvalitet, risker, säkerhet, arbetsmiljö, miljö och social hållbarhet, - genomföra kontroller och stickprov, - granska entreprenörens arbetsberedningar, utförande, egenkontroller och säkerställa att det överensstämmer med vad som avtalats. Granskning ska även ske mot ställda krav, framtagna projekterade lösningar mm, - bevaka erforderliga myndighetstillstånd och bygglov samt villkor i övriga avtal och att andra nödvändiga förutsättningar innehålls.
Kompetens
Byggledare ska ha följande erfarenheter/kompetenser: - Minst gymnasieingenjör eller motsvarande, - dokumenterad fack-kompetens/utbildning inom efterfrågat teknikområde, - minst tre (3) års erfarenhets som byggledare eller projektledare för motsvarande entreprenader inom efterfrågat teknikområde, - dokumenterad kunskap inom entreprenadjuridik och teknikområdets regelverk t.ex. AMA, - samtliga byggledare ska kunde bestå säkerhetsprövning, - goda språkkunskaper i svenska och engelska (i tal och skrift), - Bas-U- och Bas-P kompetens. Meriterande erfarenheter och kompetenser: - erfarenhet av att ha arbetat i tunnelmiljö, - erfarenhet av att ha medverkad vid besiktningar, - erfarenhet av att arbetat med provning och driftsättning, - erfarenhet av att ha arbetat med trafikmyndighets spåranläggning eller anläggningsdel. - erfarenhet av att arbeta i produktion - erfarenhet av att arbeta med stålkonstruktioner
Detta är vi
Entrecon Consulting är ett konsultbolag verksamt inom bygg & fastighet, mark & anläggning samt infrastruktur. Vi erbjuder våra kunder noga utvald kompetens och våra konsulter bra arbetsklimat och spännande konsultuppdrag.
Det är viktigt för oss med en balans mellan arbete och privatliv. Vi tror att nöjda, glada och motiverade medarbetare presterar bättre och det framförallt när de befinner sig i spännande och utmanande projekt. Vi försöker därför alltid matcha konsultens önskemål och profil med uppdragets art och karaktär för att uppnå en win-win situation med en nöjd beställare och nöjd medarbetare/konsult!
Kontakt & Ansökan
Hör gärna av er vid frågor kring ovan tjänst!
Joakim Ruchatz 070- 651 79 39joakim@entreconconsulting.sewww.entreconconsulting.se
