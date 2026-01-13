Entrecon Consulting söker byggledare bygg och fastighet
EntreCon Consulting AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EntreCon Consulting AB i Stockholm
, Nynäshamn
, Eskilstuna
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av byggledning och god förståelse för lagar och myndighetskrav? Entrecon Consulting får löpande förfrågningar från våra kunder på duktiga och erfarna byggledare.
Vi tar emot ansökningar löpande och matchar med förfrågan från våra kunder och beställare. Du kommer att bli anställd hos Entrecon Consulting och jobba i uppdrag ute hos kund.
Uppdraget
Uppdragen kan vara nyproduktion eller ROT-projekt, bostad eller hus, primärt i Stockholm/Mälardalen. Typiska arbetsuppgifter i denna roll:
Leda byggmöten inkl protokoll och uppföljning.
Delta i övriga möten (ekonomimöten, KA-möten, KMA-möten osv).
Bevaka ställda krav i kontrakt mellan beställare och entreprenör.
Kontroll av tidplan, betalningsplan och ÄTA.
Kontrollera att kvalitetsarbete, miljöarbete och arbetsmiljöarbete utförs enligt myndighetskrav.
Bevaka myndighetskrav, lagar och föreskrifter.
Kontakt med myndigheter, ledningsägare osv.
Samordning mellan projektets intressenter.
Besiktningar.
Kompetens
Som byggledare hos oss ansvarar du för att entreprenörernas arbeten på arbetsplatsen samordnas och följs upp. Du kommer även att ha ett stort arbetsmiljöansvar. Därför söker vi dig som har följande erfarenheter
Du ska ha god erfarenhet från byggbranschen och du behärskar projektets olika faser
Du ska ha kvalifikationer som arbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U
Du bör ha varit verksam som byggledare/ produktionsledare i minst 5 år men gärna mer.
Du har civil- eller högskoleingenjörsexamen eller annan byggteknisk utbildning alternativt har tillgodogjort dig motsvarande kunskaper genom längre arbetslivserfarenhet
Detta är vi
Entrecon Consulting är ett konsultbolag verksamt inom bygg & fastighet, mark & anläggning samt infrastruktur. Vi erbjuder våra kunder noga utvald kompetens och våra konsulter bra arbetsklimat och spännande konsultuppdrag.
Det är viktigt för oss med en balans mellan arbete och privatliv. Vi tror att nöjda, glada och motiverade medarbetare presterar bättre och det framförallt när de befinner sig i spännande och utmanande projekt. Vi försöker därför alltid matcha konsultens önskemål och profil med uppdragets art och karaktär för att uppnå en win-win situation med en nöjd beställare och nöjd medarbetare/konsult!
Besök gärna vår hemsida!
Kontakt & Ansökan
Hör gärna av er vid frågor kring ovan tjänst!
Joakim Ruchatz 070- 651 79 39joakim@entreconconsulting.sewww.entreconconsulting.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EntreCon Consulting AB
(org.nr 559159-2158), https://www.entreconconsulting.se/ Arbetsplats
EntreCon Consulting Kontakt
Joakim Ruchatz joakim@entreconconsulting.se 0706517939 Jobbnummer
9682438