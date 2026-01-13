Entrecon Consulting söker arbetsmiljösamordnare/arbetsmiljöingenjör
2026-01-13
Har du erfarenhet av roll som arbetsmiljösamordnare/arbetsmiljöingenjör? Isåfall kan denna roll vara något för dig!
Du kommer att bli anställd hos Entrecon Consulting och jobba i uppdrag.
Rollbeskrivning
Arbetsmiljösamordnaren/arbetsmiljöingenjörens ansvar är att självständigt driva projektets arbetsmiljöarbete och vara projektets kontaktperson mot beställare, projektpartners och leverantörer.
Rollens huvudsakliga uppgift är att sammanställa, underhålla och revidera arbetsmiljöplan för det aktuella projektet, vilket innefattar att delta i aktuella möten, upprätta rutiner och kontrollplaner, samt att kontrollera att dessa efterlevs.
I rollen ingår bland annat:
• Sammanställa, underhålla och revidera projektets riskregister
• Sammanställa utbildningsmaterial för projektets arbetsmiljöutbildning
• Hålla projektets utbildningsliggare uppdaterad
• Genomföra arbetsmiljöutbildning inom projektet
• Granska och ge input till arbetsberedningar utifrån arbetsmiljöperspektivet
• Rapportera, utreda, ta fram åtgärder, återkoppla åtgärder gällande projektets olyckor och tillbud.
• Följa upp arbetsmiljöåtgärder och säkerställa att dessa efterlevs.
• Genomföra skyddsronder och föra protokoll under ronden
• Ansvara för projektets ID06 registrering
• Genomföra övningar för Säkerhets- och miljöolyckor för alla i projektet samt dokumentera dessa
Kompetens
Vi söker dig som har goda kunskaper inom förbättrings-, säkerhets-, hälso- och arbetsmiljöarbete, trivs med att vara ute på projekt och drivs av kommunikation samt är strukturerad och lösningsorienterad.
Du bör ha relevant eftergymnasial utbildning såsom KY-utbildning, byggingenjörsutbildning, arbetsmiljöutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har minimum tre års erfarenhet av liknande befattning med goda referenser.
Detta är vi
Entrecon Consulting är ett konsultbolag verksamt inom bygg & fastighet, mark & anläggning samt infrastruktur. Vi erbjuder våra kunder noga utvald kompetens och våra konsulter bra arbetsklimat och spännande konsultuppdrag.
Det är viktigt för oss med en balans mellan arbete och privatliv. Vi tror att nöjda, glada och motiverade medarbetare presterar bättre och det framförallt när de befinner sig i spännande och utmanande projekt. Vi försöker därför alltid matcha konsultens önskemål och profil med uppdragets art och karaktär för att uppnå en win-win situation med en nöjd beställare och nöjd medarbetare/konsult!
Kontakt & Ansökan
Hör gärna av er vid frågor kring ovan tjänst!
Joakim Ruchatz 070- 651 79 39joakim@entreconconsulting.sewww.entreconconsulting.se
