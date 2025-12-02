Entrecon Consulting söker arbetsledare inom mark- och anläggning
2025-12-02
Har du erfarenhet av att leda och fördela arbete i stora mark- och anläggningsprojekt? Ligger ledarskap och kvalité nära till hands? Entrecon Consulting har flera förfrågningar från våra kunder på seniora och erfarna arbetsledare mark- och anläggning.
Vi tar emot ansökningar löpande och matchar med förfrågan från våra kunder och beställare. Du kommer att bli anställd hos Entrecon Consulting och jobba i uppdrag ute hos kund.
Uppdraget
I rollen som arbetsledare ansvarar du för att leda och fördela arbetet samt säkerställer att projektets tidplan och budget håller, med bibehållen kvalitet. Det är en utvecklande roll där du på en både operativ och strategisk nivå driver och utvecklar medarbetare, processer och arbetsmiljö i samverkan med övriga funktioner i företaget. Du har minst 5 års erfarenhet inom mark- eller anläggningsprojekt varav minst 2-3 år som arbetsledare för anläggnings-/markentreprenader
Kompetens
Vi söker en drivande, beslutsmässig och kommunikativ ledare med god helhetssyn och förmåga att leda grupper och fördela arbete. Vidare har du:
Dokumenterad erfarenhet liknande roll med komplexa mark- och anläggningsprojekt där flera teknikdelar samverkar såsom tex asfalt, kantsten, rör, VA, schakt, spont och sprängning.
Inköp
AMA
Reglering
Projektekonomi och tidplanering
Meriterande är byggteknisk utbildning från högskola eller yrkeshögskola samt erfarenhet av personalansvar i tidigare befattningar. Du bör också ha erfarenhet och kunna hantera de vanligast förekommande digitala verktygen.
Detta är vi
Entrecon Consulting är ett konsultbolag verksamt inom bygg & fastighet, mark & anläggning samt infrastruktur. Vi erbjuder våra kunder noga utvald kompetens och våra konsulter bra arbetsklimat och spännande konsultuppdrag.
Det är viktigt för oss med en balans mellan arbete och privatliv. Vi tror att nöjda, glada och motiverade medarbetare presterar bättre och det framförallt när de befinner sig i spännande och utmanande projekt. Vi försöker därför alltid matcha konsultens önskemål och profil med uppdragets art och karaktär för att uppnå en win-win situation med en nöjd beställare och nöjd medarbetare/konsult!
Kontakt & Ansökan
Hör gärna av er vid frågor kring ovan tjänst!
Joakim Ruchatz 070- 651 79 39joakim@entreconconsulting.se
