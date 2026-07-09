Entré- och kafévärd med smak för det goda till Fritid Kungälv
Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad/ Fritid drift / Butikssäljarjobb / Kungälv Visa alla butikssäljarjobb i Kungälv
2026-07-09
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Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-07-09Beskrivning
Enheten Fritid drift i Kungälv söker nu tre heltidsanställda entré- och kafévärdar.
På Fritid drift arbetar vi för att skapa förutsättningar för en aktiv fritid genom hela livet. Vi ser till att både gammal som ung och alla däremellan har möjlighet att ha en aktiv fritid, vare sig det är i organiserad form eller genom spontana aktiviteter. Vi har allt från ishall och simhall till fotbollsplaner, idrottshallar och motionsanläggningar. På några av anläggningarna har vi även entré- och kaféverksamhet dit vi nu söker nya medarbetare!
I denna roll är man den första personen besökarna möter och det krävs därför en god serviceanda och ett varmt hjärta, så att alla våra besökare känner sig välkomna. Man ingår i ett team på cirka 8 personer, som alternerar mellan anläggningarna.
Som entré och kafévärd är du den som välkomnar våra gäster, ser till att det finns en kopp kaffe eller te med tilltugg för dem att förtära och håller rent och snyggt i våra lokaler för ett trevligt besök.
Då våra publika anläggningar tillsammans har mer än 300 000 besök årligen så är det en viktig social mötesplats för många av våra medborgare och tillresta besökare.
Anställda i Kungälvs kommun har ett friskvårdsbidrag på 1500 kr per år.Dina arbetsuppgifter
Se till att lokalerna är välstädade och i ordning
Bemöta våra gäster och hjälpa dem vid inköp av både motions-/badkort och fika samt bokar och ger våra gäster den service de förväntar sig.
Se till att kassafunktioner fungerar som de ska.
Försäljning och inpasseringar till anläggningarna.
Ta emot skolklasser och föreningar när de har bokningar på anläggningarna.
Se till att kafédelen på anläggningarna är i ordning samt att kaféprodukter och lättare måltider finns att köpa.
På några av anläggningar sköter vi all lokalvård själva. Det innefattar städning av bastu, duschutrymmen, toaletter, omklädningsrum samt kaféavdelning med tillhörande kök.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har minst gymnasieutbildning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Har minst ett års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Kan uttrycka dig bra på svenska i både tal och skrift.
Har god datavana då våra entrésystem är datoriserade.
Kan använda Office-programmen då vi är en IT-baserad verksamhet.
Meriterande:
Utbildning och erfarenhet inom service, hotell och restaurang.
Erfarenhet av arbete på träningsanläggningar.
Erfarenhet av arbete på konferensanläggningar.
Vi ser fram emot din ansökan!Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Arbetsplats
Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad/ Fritid drift Kontakt
Kommunal Kommunal 0104429445 Jobbnummer
9997759