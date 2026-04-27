Enterprisearkitekt till banbrytande arbete inom försvarsbranschen!
2026-04-27
Har du erfarenhet av Enterprisearkitektur och vill bidra till att bygga teknik som leder till att stärka säkerheten i en oförutsägbar värld? På Aityr får du möjligheten att bli en del av ett nordisk högteknologiskt företag som fokuserar på AI-driven utveckling för att snabbt omvandla idéer till operativa lösningar. Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Aityr är ett banbrytande nordiskt techbolag som revolutionerar försvars- och säkerhetssektorn. Genom att kombinera civil high-tech med AI, molnarkitektur och autonomi bygger de mjukvarudrivna lösningar mot bland annat drönarhot. Här arbetar du med att säkra kritisk infrastruktur i ett team där snabb innovation och teknisk precision går först.
"Vår vision är att skapa en säkrare värld genom att driva innovation inom försvarssektorn baserat på metoder och teknologier hämtade från hi-tech världen." - Aityr AB
Som Enterprisearkitekt kommer du att spela en central roll i att forma den tekniska framtiden för kritiska system inom försvarsindustrin. Du kommer att arbeta med att definiera arkitekturprinciper, standarder och integrationsmönster för molnbaserade plattformar. Rollen innebär ett stort ansvar för att säkerställa robusta och säkra lösningar i nära samarbete med ett dynamiskt och agilt team och hålla en nära dialog med Aityrs kunder. Du kommer stödja kunden till att få fram en samlad bild över vilken data och information som ska samlas in, lagras och hur den ska flöda och visas. Detta för att säkerställa kontinuerliga informationsvärderingar och se till att systemet över tid håller sig inom sin säkerhetsdomän.
Du erbjuds
Aityr erbjuder en inkluderande, innovativ och dynamisk miljö med spännande karriärmöjligheter i en snabbt växande bransch.
Du får möjligheten att arbeta med samhällskritiska projekt som direkt påverkar nationell säkerhet.
Aityr värderar mångfald, balans i livet och erbjuder en humanistisk företagskultur med regelbundna sociala aktiviteter och professionell utveckling.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att leda och förvalta Enterprisearkitektur, med fokus på att skapa en enhetlig och robust teknisk grund för framtidens försvarslösningar. Du kommer att arbeta med att sätta tekniska riktlinjer, hantera plattformar och säkerställa effektiv data- och informationshantering.
Styra och förvalta verksamhetsarkitekturen (Enterprise Architecture Management).
Definiera målarkitektur, integrationsmönster, standarder och API-regler.
Ansvara för teknologistyrning och plattformsförsörjning.
Säkerställa data- och informationshantering för ökad rådighet och säkerhet.
Upprätta styrdokumentation för systemmål och arkitekturprinciper.
Planera, upprätthålla och följa upp arkitekturarbetet.
Optimera användningen av molnbaserade plattformslösningar.
Vi söker dig som
Avancerad kunskap inom enterprisearkitektur och arkitekturprinciper.
God förståelse för agila metoder och mjukvaruutvecklingsprocesser (SDLC).
Erfarenhet av systemdesign, API-hantering och molntjänster.
Förmåga att definiera integrationsmönster och tekniska standarder.
Kompetens inom data- och informationshantering.
Kunskap om plattformshantering och teknologistyrning.
Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Relevant eftergymnasial utbildning inom Datavetenskap, IT eller liknande.
Erfarenhet av arbete i säkerhetskritiska eller reglerade miljöer.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Förtroendeingivande
Hjälpsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas.
En anställning hos Aityr är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras vid anställning i enlighet med 3 kap. säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Rekryteringsprocessen ser ut som nedan,
Telefonintervju med Academic Work
Djupintervju med Academic Work
Intervju med Aityr
Säkerhetsprövning
Beslut Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7M800Z".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
