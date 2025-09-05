Enhetssamordnare till hemvården, Lidköpings kommun
Lidköpings Kommun / Administratörsjobb / Lidköping Visa alla administratörsjobb i Lidköping
2025-09-05
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidköpings Kommun i Lidköping
, Vara
, Grästorp
, Essunga
eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Hemvården är en verksamhet som kräver god planering och snabb omställningsförmåga.
Där spelar du som enhetssamordnare en viktig roll.
Hemvården har de senaste två åren infört digital planering för våra hemvårdsenheter. Syftet med digital planering är att kvalitetssäkra insatsplaneringen och frigöra tid för brukarnära personal.Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Som enhetssamordnare inom hemvården bidrar du aktivt till att enheten utvecklas, att den följer ramarna och når uppsatta mål.
I rollen som enhetssamordnare i hemvården kommer du bland annat att ansvara för att insatser till brukarna planeras enligt beslut. Du kommer att koordinera och planera den dagliga verksamheten. Det är du som planerar den de dagliga rutterna, vilka medarbetare som ska hjälpa vilka brukare och när. Det gör du med en kombination av brukar-kvalité, medarbetarnas arbetsmiljö och enhetens ekonomi i fokus.
Som enhetssamordnare kommer du att vara spindeln i nätet och arbeta mycket med samordning och samverkan, i daglig kontakt med brukare, anhöriga, medarbetare, chef och andra professioner inom vår verksamhet. Du kommer att ha daglig kontakt och samarbete med enhetssamordnare på övriga hemvårds-enheter, för att uppnå högsta möjliga kvalité för brukarna och för att nå en ekonomi i balans.
Som enhetssamordnare kommer du även att bevaka ärenden i SAMSA (samarbete med sjukvården gällande brukare).
Det ingår också andra förekommande administrativa uppgifter i rollen.
Precis som alla medarbetare inom Sektor social välfärd har enhetssamordnaren individen i fokus.
För att utföra ditt arbete kommer du arbeta med olika verksamhetssystem. Systemen ska underlätta för dig i ditt dagliga arbete samt hjälpa dig att få ut statistik, som används för att utveckla enheten framåt.
Vem är du?
Vi söker dig som har en:
• God administrativ förmåga och kan strukturera och planera arbetet på ett effektivt sätt.
• God förmåga att använda olika digitala verktyg och sätter dig snabbt in i olika system.
• Tydlig kommunikation i svenska, både i tal och skrift. Du har god förmåga att möta och bemöta olika typer av människor.
• Förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra.
• Bra problemlösningsförmåga samt är flexibel och kan ställa om till nya förutsättningar. Detta krävs eftersom verksamheten varierar mycket från dag till dag.
Krav för tjänsten:
• Tidigare erfarenhet från en roll som enhetssamordnare inom hemvård.
• Tidigare ha arbetat med hemvårdsplanering i systemet Lifecare.
• B - KörkortÖvrig information
Tjänsten tillsvidareanställning.
Start så snart som möjligt.
Arbete dagtid måndag-fredag, varierade arbetstider mellan kl 5.45 -16.00. Arbete på storhelger förekommer.
Din chef kommer att vara enhetschef på hemvårds-enhet. Det är hen du kommer att rapportera till.
Din primära arbetsplats kommer att vara en specifik hemvårdsenhet men din anställning är inom hela Sektor Social välfärd Lidköpings kommun. Det innebär att det kan förekomma arbete även på andra hemvårdsenheter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Övrig information
Tester kommer att utföras i samband med rekryteringen.
Urval och intervjuer sker kontinuerlig under ansökningstiden. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så sök redan idag!
VI SER FRAM EMOT DIN ANSÖKAN!
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SV 2025/289". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings kommun
(org.nr 212000-1694) Arbetsplats
Sektor social välfärd, Stöd i hemmet Kontakt
Bardh Berisha 0510771010 Jobbnummer
9493187