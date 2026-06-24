Enhetssamordnare till avdelningen för personlig assistans
Skövde kommun, Avdelning för funktionshinder LSS / Ekonomiassistentjobb / Skövde Visa alla ekonomiassistentjobb i Skövde
2026-06-24
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Personlig assistans är ett biståndsbedömt stöd som finns för att personer med funktionsnedsättningar, med hjälp av personlig assistans, i så stor utsträckning som möjligt ska kunna vara delaktiga i samhället och leva ett självständigt liv. Verksamheten är en del av sektor vård och omsorg, Skövde kommun.
Sektor vård och omsorg har ett viktigt samhällsuppdrag. Vi jobbar med stöd, service, vård och omsorg till människor i alla åldrar och vår verksamhet präglas av professionalitet och mänskliga värden.
Här jobbar vi tillsammans, som ett team. Vi hjälps åt och stöttar varandra när det behövs. Du är omgiven av hög kompetens, erfarna kollegor och chefer. I rollen får du också så mycket tillbaka från dem du finns där för. Leenden, tacksamhet, förtroende, skratt, vänskap och livshistorier– här är du alltid uppskattad och betydelsefull.
För att kunna ge de bästa förutsättningarna för att våra brukare/patienter ska få en så bra stöd och omsorg som möjligt och att våra medarbetare ska lyckas och utvecklas på jobbet är utvecklingsarbete och ständiga förbättringar i fokus hos oss. Vi vill ligga i framkant inom det vi gör.
Som medarbetare hos oss är du viktig, vi vill att du ska utvecklas och stanna, därför får du löpande utbildning och kompetensutveckling och om du vill finns alla möjligheter att testa olika roller och att göra intern karriär.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Vi söker nu en enhetssamordnare till vår avdelning för personlig assistans!
Som enhetssamordnare arbetar du på uppdrag av avdelningens chefer, över hela avdelningens område men med huvudinriktning personlig assistans.
På avdelningen utför vi insatser inom personlig assistans, korttidstillsyn, korttidsvistelse, ledsagning, avlösning, kontaktperson.
I ditt uppdrag kommer du att vara delaktig i och utföra enhets- och verksamhetsnära frågor som är nödvändiga för att nå upp-satta mål. Du ingår i en arbetsgrupp med andra enhetssamordnare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att avlasta chefer i personaladministrativt arbete, såsom arbete med bemanning, frånvarohantering, schemaläggning och andra administrativa uppgifter.
I rollen som enhetssamordnare ingår att medverka i att ta fram rutiner och riktlinjer som bidrar till enhetens utvecklings- och kvalitetsarbete.
Samarbete och samverkan är en stor del i rollen där du kommer möta brukare, anhöriga, handläggare samt andra professioner i kommunen.
Du är en person som har lätt att hitta lösningar på utmaningar. Du har lätt för att skapa nya kontakter samt en god förmåga att skapa struktur, planering och uppföljning av verksamhetens arbete. I rollen som enhetssamordnare ingår det att medverka i och ta fram rutiner och riktlinjer som bidrar till enhetens utvecklings- och kvalitetsarbete.
Arbetstiden är förlagd på dagtid.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant gymnasieutbildning, eftergymnasial utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du som söker har kunskap och god kännedom om verksamhetsområdet, erfarenhet av administrativt arbete samt arbete med bemanningsfrågor och schemaläggning. En förutsättning för att lyckas i rollen ser vi, att du har stor erfarenhet av arbete i olika verksamhetssystem. Erfarenhet av arbete/schemaläggning i Medvind är meriterande.
Som person är du serviceinriktad och för dig är ett gott samarbete inom verksamheten viktigt. Du trivs även bra med verksamhetsutveckling då du har en god förmåga att se helheten. Du har goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift. För att lyckas i rollen ser vi att du är flexibel, lösningsfokuserad och har en mycket god förmåga att möta andra människor. Du är initiativrik och van vid att arbeta självständigt och i grupp.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tidigare erfarenheter.
Körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. .
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare.
Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår.
Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
I Skövde kommun har vi individuell och differentierad lönesättning. Information om löneintervall för befattningar:https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/skovde-kommun-som-arbetsgivare/lon-och-lonesattning/
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Läs mer om sektor vård och omsorg: https://www.skovde.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/tjanstepersonsorganisation/sektor-vard-och-omsorg/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333418". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Kommun
(org.nr 212000-1710)
Fredsgatan 4 (visa karta
)
541 83 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning för funktionshinder LSS Kontakt
Enhetschef
Malin Holmberg malin.holmberg@skovde.se 0500-49 84 98 Jobbnummer
9976187