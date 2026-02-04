Enhetsledare till Ortopeden, avdelning 12, Södersjukhuset!
2026-02-04
Hos oss händer det spännande saker - och nu söker vi dig som vill ta nästa steg i din professionella utveckling som enhetsledare på Ortopeden, avdelning 12!
Avdelning 12 är en modern ortopedisk vårdavdelning med 24 enkelrum, vilket skapar nya möjligheter för både patienter och medarbetare.
Här arbetar vi aktivt med att utveckla nya arbetssätt och smarta lösningar som stärker vår arbetsmiljö och förbättrar patientupplevelsen.
Vi bedriver akut slutenvård och vårdar patienter med hela bredden av ortopediska diagnoser, frakturer och trauman. Vårt uppdrag är att leverera hög kvalitet i omvårdnad och omvårdnadsåtgärder, i linje med våra mål. Ett viktigt fokusområde hos oss är personcentrerad vård, som genomsyrar både vårt förhållningssätt och vår utveckling framåt.
Om uppdraget:
Som enhetsledare får du ett utvecklande och ansvarsfullt uppdrag där du, i nära samarbete med vårdenhetschef, är med och driver avdelningens dagliga arbete och fortsatta utveckling. Arbetsuppgifterna formas i dialog utifrån verksamhetens behov och dina erfarenheter och intressen.
Uppdraget är tidsbegränsat på 3 år, med fortsatt tillsvidareanställning som sjuksköterska på Ortopeden (38,25 tim/vecka). Tjänsten som enhetsledare är heltid, 40 timmar/vecka, med viss helgtjänstgöring
Vi söker dig som:
• vill arbeta på en avdelning som är utvecklande, dynamisk och utmanande
• trivs i ett högt tempo där struktur och ordning skapar en god arbetsmiljö
• vill känna trygghet, arbetsglädje och trivsel
• vill bli sedd och värdesatt utifrån din individuella prestation
• vill vara med och utveckla samt påverka arbetssätt tillsammans med kollegor
• uppskattar ett ledarskap och en organisation som arbetar med ständiga förbättringar
• Legitimerad sjuksköterska
• Längre yrkeserfarenhet inom Ortopedi
• Svenska C1Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är nyfiken på nya arbetsuppgifter och vill utvecklas i din roll. Du är positiv, öppen och flexibel, har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har förmåga att leda, organisera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt - och tycker att det är roligt att göra det tillsammans med andra.
Vill du veta mer?
Välkommen att boka in en intervju - vi berättar gärna mer om oss och uppdraget!
Kontaktperson: Vårdenhetschef Tina Sjöqvist Telefon: 08-123 629 61 E-postadress: catharina.sjoqvist@regionstockholm.se
Ortopedens kortversion on Vimeo
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. I denna rekrytering arbetar vi löpande med urval och intervjuer.
Välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos Region Stockholm behandlar vi personuppgifter som du lämnar i din ansökan, exempelvis kontaktuppgifter, CV och andra relevanta dokument. Uppgifterna används för att kunna hantera rekryteringsprocessen och bedöma din ansökan.
Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och har rutiner för att skydda dina uppgifter. I vissa fall kan personuppgifter komma att behandlas i tredje land (utanför EU/EES), exempelvis om vi använder tjänsteleverantörer med system eller servrar placerade där. Vid sådan behandling säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder finns, till exempel genom standardavtalsklausuler eller andra godkända mekanismer.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
