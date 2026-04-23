Enhetshef för arbetsmarknadsinsatser på Arbete och försörjning
2026-04-23
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända och kvotflyktingar samt gymnasieskola, vuxenutbildning och feriepraktik.
Om tjänsten
Vi söker nu en enhetschef för arbetsmarknadsinsatser på arbete och försörjning. Ditt uppdrag är att stödja medarbetare genom att leda och fördela arbetsuppgifter samt driva verksamhetens löpande utvecklingsarbeten för att nå uppsatta mål.
Verksamhetsområdet arbete och försörjning, inom gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för kommunens arbete med ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Området består idag av en arbetsmarknadsenhet och två enheter för ekonomiskt bistånd. Nu delar vi arbetsmarknadsenheten i två enheter för att möta ett växande uppdrag, och ge cheferna ännu bättre förutsättningar för sina uppdrag.
Bakgrunden är bland annat det nya aktivitetskravet, som innebär att personer med ekonomiskt bistånd ska delta i aktiviteter. Arbetsmarknadsverksamheten får därmed en ännu viktigare roll i att erbjuda relevanta insatser som stärker individers möjligheter att närma sig egen försörjning.
Arbetsmarknadsenheten förberedelse och utveckling riktar sig till deltagare som står längre från arbetsmarknaden och behöver mer samordnade, motiverande och kompetensstärkande insatser innan nästa steg mot arbete eller studier. Enheten arbetar bland annat med jobbinriktade aktiviteter, arbetsträning, utredning och bedömning, hälsostärkande- och språkutvecklande insatser, samhällsvägledande studiebesök samt olika former av workshops, gruppaktiviteter och utbildningar. Samverkan med bland annat vuxenutbildningen, socialförvaltningen, regionen ingår också.
Som enhetschef har du personal-, budget-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar för cirka 20 medarbetare. Du ingår i en driven och engagerad ledningsgrupp med tre andra enhetschefer och en verksamhetschef, där ni tillsammans driver utveckling och förändringsarbete. Du kommer även att arbeta nära utvecklingsledarna på förvaltningen.
Du får stöd av centrala funktioner som bl.a. HR, trygghet och säkerhet, jurister, controller m.m.
Förvaltningen präglas av korta beslutsvägar och du kommer att få stora påverkansmöjligheter. Du får arbeta i en organisation som uppmuntrar initiativ, delaktighet och professionellt ansvarstagande. Våra lokaler ligger mitt i Huddinge Centrum, nära kollektivtrafik, butiker och lunchrestauranger.
Arbetsmarknadsinsatserna kommer att bedrivas inom två enheter, vilket innebär ett nära samarbete med befintlig enhetschef inom Arbetsmarknadsenheten.
I rollen ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp enhetens arbete. Du skapar förutsättningar för en verksamhet med god kvalitet, tydlig struktur och ett professionellt bemötande.
I uppdraget ingår att:
Leda, stödja och utveckla medarbetarna i det dagliga arbetet
Ansvara för verksamhet, budget och arbetsmiljö
Planera, följa upp och analysera resultat, kvalitet och ekonomi
Utveckla arbetssätt och aktiviteter utifrån målgruppens behov och förändrade lagkrav
Säkerställa god samverkan internt och externt
Bidra till utvecklingen av hela verksamhetsområdet Arbete och försörjning
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Akademisk examen, exempelvis inom arbetsmarknadsfrågor, beteendevetenskap eller annan relevant akademisk examen.
Erfarenhet av att arbeta som chef med verksamhets-, personal- och budgetansvar
Erfarenhet av att organisera verksamheter på ett sätt som främjar utveckling, kvalitet, medbestämmande och måluppfyllnad
Gedigen erfarenhet av arbete inom arbetsmarknadsområdet, socialt arbete, rehabiliterande insatser eller annan närliggande verksamhet
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Erfarenhet av att etablera och behålla relevanta nätverk och samarbetspartners
B-körkort
Kunskap om arbetsmiljölagen och hur den systematiska arbetsmiljöprocessen fungerar, samt erfarenhet samverkan med fackliga parter
Det är meriterande om du har:
Kunskap om aktuell lagstiftning och praxis på arbetsmarknadsområdet
Erfarenhet av arbetsmarknadsinsatser kopplade till ekonomiskt bistånd
God förståelse för samverkan mellan kommunala verksamheter och externa aktörer
Erfarenhet av motiverande, rehabiliterande eller kompetensstärkande insatser
Erfarenhet av utredning, bedömning, sysselsättning, språkstöd eller arbetsträning
Erfarenhet av samverkan med socialtjänst, vård och omsorg eller andra relevanta aktörer
Erfarenhet av eller kännedom om metoderna Motiverande samtal, Supported Employment samt arbete med deltagarens stegförflyttning till arbete eller studier
Kunskap och förståelse för näringslivsfrågor
Du är en driven och målinriktad ledare som tar initiativ, löser problem och arbetar fokuserat för att nå resultat. Du har förmåga att analysera data, skapa struktur, omsätta idéer i praktiken och hålla ihop processer. Du är också lyhörd, samarbetsinriktad och skapar en inkluderande arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas. Med din tydliga och professionella kommunikation förmedlar du visioner, ger konstruktiv feedback och skapar engagemang.
Upplysningar
Frågor om tjänsten besvaras av verksamhetschef Jenny Svärd tel.08-535 377 60Jenny.Svard@huddinge.se
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas i samband med anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304896".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068)
Paradistorget 14 (visa karta
)
141 23 HUDDINGE
För detta jobb krävs körkort.
Huddinge kommun, Planeringsenheten ek bistånd
Verksamhetschef
Jenny Svärd Jenny.Svard@huddinge.se 08-535 377 60
9873037