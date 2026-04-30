Enhetschefer välkomnas till Rättspsykiatrin, sektion Nord, Rättspsykiatri Vård Stockholm
Rättspsykiatri Vård Stockholm (RPV) växer - med en tydlig riktning: att bygga framtidens rättspsykiatri där kvalitet, trygghet och ledarskap går hand i hand.
Vi stärker nu vår chefsorganisation genom mindre chefsområden, närvarande ledarskap och ett tydligare stöd i linjen. Som en del av denna satsning inrättar vi flera nya enhetschefstjänster och söker nu enhetschefer till våra heldygnsvårdavdelningar.Publiceringsdatum2026-04-30Om företaget
Rättspsykiatri Vård Stockholm (RPV) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för patienter med allvarlig psykisk sjukdom som dömts för brott. Verksamheten är placerad på två sektioner i Stockholm. Vi arbetar i nära samverkan med rättskedjans aktörer, socialtjänst och övrig hälso- och sjukvård för att skapa en trygg och sammanhållen vård.
På sektion Nord, med placering på Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby, arbetar cirka 250 medarbetare inom sju heldygnsvårdsavdelningar, en öppenvårdsmottagning, en resursenhet samt vårt Aktivitetscenter.
Hos oss får du dessutom det bästa av två världar - en naturskön och lugn arbetsmiljö, långt från storstadens stress, men med Stockholm runt hörnet. Samtidigt utvecklar vi våra avdelningar till moderna, funktionella och säkra vårdmiljöer. Vi investerar i framtiden både i våra lokaler och i vårt ledarskap.
Som enhetschef blir du en del av vår sektionsledning med tio chefskollegor, vilket ger dig ett starkt stöd och ett nära samarbete i vardagen.
Varför rekryterar vi nu?
Vi vet att starka verksamheter bygger på närvarande och långsiktiga chefer. Hos oss ska du kunna leda och utveckla - med stöd i ryggen.
Därför stärker vi chefsorganisationen:
En enhetschef per vårdavdelning
Biträdande enhetschef på alla slutenvårdsenheter
Tydligare ledningsstruktur för trygghet och hållbarhet
Det ger en organisation där chefer får bättre förutsättningar, medarbetare känner stöd och patienter möter en trygg vårdmiljö.
Uppdraget som enhetschef
Som enhetschef har du en nyckelroll i att leda och utveckla din enhet mot tydliga mål. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö och resultat och säkerställer en trygg och rättssäker vård enligt gällande lagstiftning.
Rollen är både operativ och strategisk - du kommer att leda en arbetsgrupp bestående av undersköterskor, mentalskötare och sjuksköterskor. På din avdelning kommer det även finnas paramedicinskt stöd i form av överläkare, arbetsterapeut, psykolog och kurator. Vi förväntar oss att du ska kunna skapa en god arbetsmiljö för dina medarbetare och skapa goda möjligheter för samverkan tvärprofessionellt.
Vi erbjuder lättillgängligt stöd från våra stödfunktioner, så att du kan fokusera på det som gör störst skillnad: ledarskapet och verksamhetens utveckling.
Vi erbjuder
Hos oss får du trygga förutsättningar för ett långsiktigt chefsuppdrag och möjlighet att utvecklas i din roll.
Du får bland annat:
Friskvårdsbidrag (upp till 5000 kr/år), friskvårdstimme och kostnadsfri sjukvård inom öppenvård
Flexibel arbetstid och gedigen introduktion
Goda möjligheter till kompetensutveckling
Dessutom får du:
Närvarande och coachande stöd
Tydliga strukturer (så du slipper uppfinna hjulet)
Mentorskap - någon att bolla med
Ledarskap i team, där ni gör jobbet tillsammans
En riktigt bra start, helt enkelt - med både stöd och utveckling på vägen.Profil
Du har relevant hälso- och sjukvårds- eller akademisk utbildning samt gedigen erfarenhet från hälso- och sjukvård, rättsväsende eller annan komplex verksamhet.
Chefserfarenhet är ett krav.
Chefserfarenhet inom hälso-och sjukvård är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en trygg och inspirerande ledare som skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje.
Du är strukturerad, tydlig och kommunikativ, med en god förmåga att samarbeta och hitta lösningar. Du drivs av utveckling och förbättringsarbete och vill vara med och forma framtidens rättspsykiatriska vård med fokus på kvalitet, patientsäkerhet och en hållbar arbetsmiljö.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Urval sker löpande.
Låter det här som ett uppdrag för dig? Då kanske du är en av våra blivande enhetschefer. Vi ser fram emot din ansökan och hoppas få välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
Arbetsgivare Region Stockholm
Dr Ziegerts väg 7 (visa karta
)
194 45 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde,Psykiatri, Rättspsykiatri Nord Kontakt
Gunilla Wurtzel, SACO 08-12340487 Jobbnummer
9885329