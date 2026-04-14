Enhetschefer till vård- och omsorgsboenden i Göteborg
Göteborgs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-04-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi växer, vi förnyar och tillsammans tar vi nästa steg i en förändringsresa vi kallar ÄVO 2.0, där vi genom fler chefer och utvecklat arbetssätt stärker både ledarskapet och kvaliteten i omsorgen. Målsättningen är att varje enhetschef har cirka 20 medarbetare för att kunna arbeta med ett mer närvarande ledarskap. Vi söker nu fem enhetschefer som vill leda verksamheten på vård- och omsorgsboendena Sehldstedt, Granliden och Silvergruvan. Hos oss får du möjlighet att leda med fokus på delaktighet, arbetsmiljö och utveckling mot vårt gemensamma mål - en likvärdig vård och omsorg!
Sehlstedts ligger i Kvillebäcken nära Björlandavägen. Det är drygt tio minuters promenad till både köpcentret Backaplan samt torget Wieselgrensplatsen. Boendet har lägenheter för allmän vård och omsorg och för hyresgäster med demenssjukdom. Sammanlagt finns här 100 lägenheter.
Granliden ligger i Hovås, omgivet av villakvarter, grönska och med närhet till havet. Strax intill ligger Hovås golfbana och området präglas av lugn och naturskön miljö. På Granliden finns enheter både för allmän vård och omsorg samt för hyresgäster med demenssjukdom.
Silvergruvan ligger vid Selma Lagerlöfs torg. Boendet har inriktning mot allmän vård och omsorg, demens och geropsykiatri. Sammanlagt finns här 60 platser. Silvergruvan är stadens enda akademiska vård- och omsorgsboende, vilket innebär att forskning bedrivs i samarbete med Göteborgs universitet.
I rollen som enhetschef ansvarar du för att hyresgästernas behov av omsorg och service tillgodoses. Likaväl ansvarar du för engagerade och kunniga arbetsgrupper samt har ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du som chef har till uppdrag att skapa en gemensam vision för medarbetarna med inriktning mot utveckling av verksamheten och med fokus på hyresgästerna. Tillsammans med medarbetarna skapar ni en dynamisk och god arbetsmiljö som präglas av ett tillitsbaserat ledarskap.
Du ingår i områdets ledningsgrupp, bestående av verksamhetschef och övriga enhetschefer för vård-och omsorgsboendena i stadsområdet. Till din hjälp har du olika stödfunktioner såsom ekonomi, HR, metod- och verksamhetsutvecklare. På enheten finns även administratör med inriktning planering samt omsorgshandledare. I din roll är du chef både över nattpersonal för huset och för personal som arbetar med hyresgäster med kognitiv svikt.
För att stötta och utveckla dig i ditt ledarskap erbjuder även Göteborgs Stad olika introduktionsmoduler samt kompetensutvecklingsprogram som är riktade till chefer.
Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv.
Om dig
För tjänsten krävs att du har:
Högskoleutbildning om minst 120 högskolepoäng med samhälls- eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig.
Arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg
Det är meriterande om du har:
Arbetslivserfarenhet som chef eller annan ledande roll
Erfarenhet av att driva projekt, förändringsarbete eller implementering av nya arbetssätt.
Ledarskapsutbildning
Vi söker dig som motiveras av att lära dig nya saker i jobbet och utvecklas. I ditt yrkesområde omvärldsbevakar du och reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i verksamheten. Du får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Genom övertygande argument kan du tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
Som enhetschef är du samarbetsinriktad och har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du är socialt säker, står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
Trygg anställning
Meningsfulla arbetsuppgifter
Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
Heltidsanställning med möjlighet till deltid
Goda semestervillkor
Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Enhetschefer VH Kontakt
Vision Vision avo.goteborg@fv.vision.se Jobbnummer
9854559