Enhetschefer till vård- och omsorgsboende Nordost
Göteborgs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-01-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi växer, vi förnyar och tillsammans tar vi nästa steg i en förändringsresa vi kallar ÄVO 2.
0, där vi genom fler chefer och utvecklat arbetssätt stärker både ledarskapet och kvaliteten i omsorgen. Målsättningen är att varje enhetschef har cirka 20 medarbetare för att kunna arbeta med ett mer närvarande ledarskap. Vi söker nu tre engagerade enhetschefer till tre vård- och omsorgsboenden i Nordost; Lövgärdets vård- och omsorgsboende, Geråshus vård- och omsorgsboende samt Gunnareds vård- och omsorgsboende.
Hos oss värderas ett närvarande ledarskap, där varje chef får möjligheten att fokusera på att stödja sina medarbetare. Vi söker dig som vill driva verksamheten i nära samarbete med dina chefskollegor och som bidrar med ett innovativt arbetssätt. Här får du utöva ett prestigelöst och kommunikativt ledarskap, där du aktivt skapar förutsättningar för en positiv arbetsmiljö och främjar delaktighet bland medarbetarna.
Som enhetschef ansvarar du för att hyresgästernas behov av omsorg och service tillgodoses. Du har ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar. Tillsammans med medarbetarna skapar du en dynamisk och god arbetsmiljö som präglas av ett tillitsbaserat ledarskap. Du ingår i områdets ledningsgrupp bestående av verksamhetschef och övriga enhetschefer för vård-och omsorgsboendena i stadsområdet.
Lövgärdets vård- och omsorgsboende ligger i Lövgärdets centrum mellan torget och det fina skogsområdet vid Surtesjön. Lövgärdet består av två hus och har enheter för allmän vård och omsorg och för hyresgäster med demenssjukdom. Två av enheterna är för hyresgäster som talar finska. Sammanlagt finns här 62 lägenheter.
Geråshus vård- och omsorgsboende ligger i natursköna omgivningar precis intill Gärdsås torg i Bergsjön. Sammanlagt har boendet 102 lägenheter.
Gunnareds vård- och omsorgsboende ligger i ett lugnt kvarter i Angered Centrum. Boendet har 60 lägenheter. Gunnared är i behov av renovering och den är planerad att ske hösten 2027. Under tiden som renoveringen pågår kommer verksamheten tillfälligt flytta. Förslaget är till Moräns vård- och omsorgsboende. Det innebär att denna tjänst som enhetschef på Gunnared kommer följa med till den evakueringsbostad som beslutas.
Om dig
Krav för tjänsten:
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med minst 120 högskolepoäng inom vård och omsorg, socialt arbete eller beteendevetenskap. Alternativt kan du ha en annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Meriterande för tjänsten:
- Tidigare chefserfarenhet på vård och omsorg
- Kunskap om lagstiftning, Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen
- Ledarskapsutbildning
Vi söker dig som har följande personliga egenskaper:
Lyhörd: Du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande.
Samarbetsinriktad: Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Påverka andra: Du är tydlig, får gehör för tankar och idéer och kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
Förändringsorienterad: Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar andra och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Publiceringsdatum2026-01-29Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/449". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Gunilla Hallgren Essung gunilla.hallgren.essung@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3669583 Jobbnummer
9710658