Enhetschefer till Vård- och omsorgsboende, Äldreomsorgen
2025-11-07
Äldreomsorgens vision är "Tillsammans för ett bättre liv - livet ut".
Målsättningen är de äldre ska kunna bo kvar i sitt hem så länge det är möjligt och när behovet är för stort kan en plats på ett vård- och omsorgsboende bli aktuellt. På ett vård- och omsorgsboende ges vård och omsorg dygnet runt utifrån de boendes individuella behov.
Är du intresserad av att jobba med ett närvarande ledarskap och skapa förutsättningar för relationen mellan medarbetare och boende?
Vi arbetar med fokus på hög kvalitet där medarbetarna ger det bästa stödet till våra boende. Att ha ett närvarande ledarskap och arbeta med hållbar arbetsmiljö tror vi är nyckeln för att attrahera och behålla medarbetare.
Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss har du ansvar för verksamhet, boende, personal och ekonomi. Ditt huvudsakliga uppdrag är att se till att vi bedriver verksamheter med hög kvalitet där våra medarbetare ger det bästa stödet till våra boende.
Arbetsuppgifterna som enhetschef innebär bland annat att arbeta med:
Att ge medarbetarna handledning och återkoppling för att omvårdnadsarbetet ska kunna utvecklas
Att kommunicera värderingar, uppmuntra till dialog och samarbete
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Rehabilitering och anpassning
Implementering av nya arbetssätt som exempelvis införande av ny digital teknik
Personalplanering, bemanning och rekrytering
Det finns såklart stunder då enhetschefsuppdraget är utmanande, och som stöd i arbetet har du bland annat dina enhetschefskollegor, du ingår i ett team där ni har dialog och samverkar i gemensamma frågor. Du kommer rapportera till biträdande verksamhetschefer som följer upp och stöttar dig i ditt uppdrag. Det finns också stödfunktioner inom administration, ekonomi och HR.
Vem är du?
Att jobba hos oss innebär att du kan göra skillnad och bidra till att andra människor får en väl fungerande och meningsfull vardag. Vi söker dig som har förmåga att stimulera och motivera medarbetare i det dagliga arbetet. Genom att nyttja resurserna där de behövs som bäst ser du till att vi kan göra skillnad för dem vi är till för. Hos oss är den ena dagen inte den andra lik och det krävs att du är lösningsorienterad och snabbt kan prioritera om utifrån nya förutsättningar. Du är trygg och modig och har en god förmåga att leda och kommunicera i förändring.
Vi söker dig som har högskoleutbildning, kanske som socionom eller så har du annan högskoleutbildning som ger kunskaper inom relevant lagstiftning, beteendevetenskap och ledarskapsområdet. Utöver högskoleutbildning ser vi det som positivt om du har någon form av chef- eller ledarutbildning alternativt genomfört internt traineeprogram för blivande ledare. Du har tidigare erfarenhet som chef. Vi ser det som positivt om du har erfarenhet av äldreomsorg, särskilt från vård- och omsorgsboende. Tjänsten ställer krav på obehindrade kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Vi erbjuder dig
Ett nära samarbete och stöd från kollegor, chefer och HR
Ett chefs- och ledarutvecklingsprogram
Kontinuerlig kompetensutveckling
Flexibel arbetstid
Subventionerad friskvård
Läs gärna mer om våra förmåner här!
Om arbetsplatsen
Du kommer att arbeta inom vård- och omsorgsboenden där du blir en viktig resurs i vårt område. Tjänsten är inte knuten till ett specifikt boende från start. Det kan därför innebära att du täcker upp eller stöttar flera olika enheter vid behov.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
