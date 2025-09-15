Enhetschefer till strategisk planering på stadsbyggnadsförvaltningen
2025-09-15
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden - allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi leder och utvecklar kommunens strategiska och fysiska planering och söker nu två enhetschefer som vill vara med och leda tillsammans med oss. Vi jobbar tillsammans för ett klimatneutralt och hållbart Uppsala och har ett nära utbyte med akademi och näringsliv för att nå våra högt ställda mål. Att ingå i stadsbyggnadsförvaltningen innebär att arbeta mitt i händelsernas centrum!
Inom strategisk planering samlar vi en bredd i kompetenser för att skapa största möjliga effekt i det samhällsbygge som pågår. Vi arbetar med både stads- och landsbygdsutveckling i breda inkluderande dialoger och lagstyrda processer. Tillsammans med övriga cirka 600 kollegor inom stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi gränsöverskridande på helhet. Arbetsplatsen har stadens bästa pendlarläge, stadshuset är beläget intill centralstationen.
På avdelningen strategisk planering är vi ett 25-tal erfarna strategiska samhällsplanerare som spänner över ett brett kunskapssområde, Vi ansvarar tillsammans för kommunens översiktsplan, sakområden som bostadsförsörjning, trafik, natur, vatten och biologisk mångfald, landsbygdsutveckling, medborgarbudget och klimatfrågor. Vi har också delansvar för beredskapsfrågor, social hållbarhet och klimatfrågor.
I linje med högt ställda politiska mål om klimatneutralitet 2030 och klimatpositivitet 2050, och utifrån hela förvaltningens och övriga kommunkoncernens utgångspunkter och behov utarbetar, implementerar och följer vi upp en strategisk hållbar fysisk samhällsplanering.
Vi växer och arbetar tätt tillsammans och utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt och driver kunskapsutveckling inom våra sakområden. Vi jobbar tätt tillsammans med universiteten och tar regelmässigt emot praktikanter och studentmedarbetare.
Vi söker nu två enhetschefer till avdelningen strategisk planering.
Den ena enheten har sakområdesfokus som natur, försörjning och landsbygds- och medborgarbudget.
Den andra tjänstens fokusområde är översiktlig planering.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef har du verksamhets-, budget- och personalansvar. Du sitter i avdelningens ledningsgrupp och deltar aktivt i utvecklingen av hela avdelningens verksamhet och arbetssätt tillsammans med övriga kollegor. Stads- och landsbygdsutvecklingen sker i samverkan med kommunens invånare, civilsamhälle och näringsliv. I Uppsala leder vi på helhet, coachar, samarbetar och omvärldsspanar för att leverera bästa gemensam nytta för ett långsiktigt hållbart Uppsala genom att samverka och samarbeta, utmana och utveckla kontinuerligt.
Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontoret när det gäller bland annat ekonomi, hr, kommunikation och it. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ledarerfarenhet och erfarenhet av projekt eller processledning. Du behöver även ha erfarenhet av politiskt styrd verksamhet. Erfarenhet av översiktlig planering och kunskaper om plan- och bygglagen är särskilt viktig för tjänsten som har inriktningen översiktsplanering. Kunskaper om miljöbalken är meriterande. För tjänsten med inriktning natur, försörjning och landsbygds- och medborgarbudget är det meriterande om du har erfarenhet som sakområdesspecialist. Du har en utbildning inom fysisk planering alternativt motsvarande eller är landskapsarkitekt, natur- eller statsvetare alternativt har motsvarande samhällsinriktad utbildning. Vi ser också att du har goda kunskaper i svenska och är skicklig på både skriftlig och muntlig kommunikation.
Som ledare har du förmåga att skapa förutsättningar för engagemang och delaktighet. Du är bra på att sätta dig in i någon annans perspektiv och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vi ser även att du har förmåga att ta tillvara nytänkande som främjar utveckling av verksamheten. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor samt är mål- och resultatinriktad.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Charlotta Klinth, avdelningschef, 018-726 33 05Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av hr-specialist Helena Persson Brage, 018-727 67 05
Fackliga företrädare:Sveriges Ingenjörer/SACO, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58Sveriges Arkitekter, Maya Katsumata Ling, 018-727 47 06Vision, Linda Lumsby, 018-727 58 13
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön
Avdelningschef strategisk planering
Charlotta Klinth 018-7263305 Jobbnummer
