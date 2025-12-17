Enhetschefer till skogstorp och skogsgläntans vård- och omsorgsboenden
2025-12-17
Vi söker dig som vill vara med och leda skogstorps eller skogsgläntans vård- och omsorgsboende i en spännande tid där både utmaningarna och möjligheterna är många. Det är med orden vi ska, vi vill och vi kan vi nu driver framåt med den personcentrerade vården i fokus.
Skogstorps vård- och omsorgsboende är ett helt nytt boende som färdigställs våren 2026. Det är det första boendet som är byggt utifrån det nya konceptet för vård- och omsorgsboenden Eskilstuna kommun. Boendet består av tre plan där 48 lägenheter på de övre planen har inriktning vård- och omsorgsboende och 14 lägenheter på markplan finns för växelvård och tillhörande dagverksamhet. Du är en av tre enhetschefer i huset där din enhet har inriktning demens. Övriga enhetschefer ansvarar för äldreboende samt växelvård.
Skogsgläntan vård- och omsorgsboende ligger i Albergas samhälle, Stora Sundby, tre mil väster om Eskilstuna. Här finns 22 lägenheter, samtliga på markplan. Boendet består av två enheter varav den ena har inriktning demens och den andra äldreboende. Som enhetschef är du ansvarig för hela vård- och omsorgsboendet men samarbetar också tätt över gränserna med enhetschef för ordinärt boende som också sitter i samma del av huset.
Vi erbjuder ett utvecklande och självständigt arbete i en kreativ miljö där mod, tillit och det relationella ledarskapet blir de främsta nycklarna för framgång.
Med ett personalansvar för 20-25 medarbetare på antingen skogstorp eller skogsgläntan kliver du in i en verksamhet med mål att skapa trygghet, tillit och kvalitet för både medarbetare och boende. Genom ett närvarande ledarskap skapar du delaktighet och arbetar tillsammans med personalen framåt med den personcentrerade vården och strategin för framtidens vård och omsorg i fokus.
Det är med öppenhet och nyfikenhet du samverkar och samarbetar för att skapa en god struktur för en målinriktad verksamhetsutveckling, verksamhetsuppföljning samt vidareutveckling av det goda i verksamheten. Viktiga fokusområden för framtiden blir förändringsarbete och digitalisering där du hela tiden utmanar, slipar på arbetssätt och tillsammans med dina medarbetare, chefskollegor och andra samverkansparter hittar nya vägar.
I rollen som enhetschef har du ett självklart ansvar för din personal och deras arbetsmiljö, ekonomi, uppföljning, utveckling och kommunikation för verksamheten.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som genom mod, tillit och tydlighet skapar förutsättningar för engagemang, trygghet och delaktighet i den verksamheten du leder. Med ditt positiva förhållningssätt och din kompetens tacklar du utmaningar på ett professionellt sätt. Du trivs i relationsbyggandet och att leda, samverka och samarbeta är enkelt för dig. Du är en god lyssnare och självständig som person med förmåga att arbeta mot uppsatta mål, planera, strukturera, analysera och att se till helheten.
I grunden har du en relevant högskoleutbildning alternativt annan utbildning eller erfarenhet som vi som arbetsgivare bedömer adekvat i förhållande till ett chefsuppdrag i offentlig förvaltning. Du har tidigare erfarenhet av arbete som chef med fullt personal- och verksamhetsansvar och en god förmåga att skapa engagemang och drivkraft i det kvalitets- och förändringsarbete du har framför dig. Har du dessutom tidigare erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg ses det som väldigt meriterande.
Välkommen till ett jobb där du får möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens vård- och omsorg!
ÖVRIGT
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
