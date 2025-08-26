Enhetschefer till sektionen för drift och teknikutveckling
2025-08-26
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här.
Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet. Myndigheten är också inne i ett digitaliseringsarbete som innebär en förändring av processer och arbetssätt inom hela myndigheten med fokus på innovativa digitala lösningar, automatisering och livscykelhantering, och agila arbetssätt.
Migrationsverket är mitt i en digitaliseringsresa. Detta innebär att gamla system ska avvecklas, nya ska utvecklas och implementeras samtidigt som vi måste hålla gamla system igång med hög driftsäkerhet. Det innebär också att vårt arbetssätt och kultur förändras. Migrationsverket befinner sig i en period av stora förändringar på många plan vi har höga krav från omvärlden på vår leverans. Vi prövar nya arbetssätt och tekniker hela tiden och utmanar gamla sanningar.
Migrationsverket satsar på sin digitaliseringsverksamhet och söker flera enhetschefer som vill vara en del av vår resa. De områden som vi behöver utöka är inom drift och teknikutveckling, vi söker flera enhetschefer för team som jobbar med helhetsansvar för central it-infrastruktur och plattformar.
Om rollen som enhetschef drift och teknikutveckling
I rollen som enhetschef leder du och coachar högt tekniskt kompetenta medarbetare som jobbar med utveckling, underhåll och drift av centrala delar inom it-infrastrukturen. Du jobbar med rekrytering och kompetensplanering inom din enhet. Verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar av våra processer och verktyg ingår också som en naturlig del. Du behöver vara trygg i ditt ledarskap med förmåga att skapa förutsättningar för dina medarbetare att växa i sina roller och att skapa ett klimat som inspirerar till arbetsglädje och effektivitet. Som chef har du ett helhetsperspektiv och agerar med personlig mognad och prestigelöshet i samspelet med medarbetare, chefskollegor, styrgrupper och användare.
Som enhetschef ansvarar du för kompetensutveckling, planering, budget och rekrytering för din enhet. Du ansvarar även för att skapa rätt förutsättningar och en bra arbetsmiljö för dina team. Du vet att du har lyckats när teamen levererar nytta till verksamheten vilket i förlängningen bland annat ska leda till att handläggningstiden för våra sökande sjunker, eller när fler sökande får svar på sina frågor snabbare.
Du kommer att arbeta tillsammans med projektledare, produktägare, it-tekniker, it-specialister, enhetschefer, sektionschefer, kansli, controllers, etc. Dina kontaktytor är många och det nätverk som du kommer att bygga upp är stort.
Du som söker har
- Akademisk utbildning inom it/datavetenskap eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer som relevant för befattningen
- Flerårig erfarenhet inom it-infrastruktur och it-drift inom större verksamhet
- Flerårig erfarenhet från ledande roller inom it-infrastruktur med ansvar för att utveckla medarbetare och verksamhet
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
- God kunskap om förändringsledning
- Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har
- Dokumenterad chef-/ledarskapsutbildning
- Kunskap om arbetssätt och metoder inom it (Produktstyrning, ITIL, Agila metoder och DevOps)
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta ställs krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Upplysningar
Placeringsort: Norrköping
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tjänsten: Tillsvidareanställning
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Förmåner: Migrationsverket erbjuder en bra balans mellan arbete och fritid och goda möjligheter till hemarbete. Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme samt ersättning upp till 90 % av lönen vid föräldraledighet.
Vill du veta mer
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Aldin Karic via e-post: aldin.karic@migrationsverket.se
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 19 september 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem. Ersättning
