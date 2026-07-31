Enhetschefer till Rättspsykiatri sektion syd i Flemingsberg
Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Huddinge Visa alla sjukvårdschefsjobb i Huddinge
2026-07-31
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För att bygga framtidens rättspsykiatri har Rättspsykiatri Vård Stockholm (RPV) genomfört en organisationsförändring som innebär mindre medarbetargrupper för våra chefer och införande av biträdande enhetschefer på samtliga slutenvårdsenheter. Målsättningen är att skapa hållbara chefsuppdrag och bidra till ett närvarande ledarskap. Som ett naturligt nästa steg i denna förändring söker vi nu ytterligare enhetschefer till sektion Syd som tillsammans med oss vill leda, utveckla och driva verksamheten framåt.
Om oss
Rättspsykiatri Vård Stockholm (RPV) bedriver specialiserad psykiatrisk vård för patienter med allvarlig psykisk sjukdom och som har dömts för brott. Uppdraget omfattar patienter med svår psykiatrisk problematik och vården ges i nära samverkan med rättskedjans aktörer, socialtjänst och övrig hälso- och sjukvård.
Rättspsykiatrin är en av vårdens mest komplexa och utvecklande specialiteter. Vi ger
högspecialiserad psykiatrisk vård till en särskilt utsatt patientgrupp - där juridik, etik och
samhällsskydd möts.
Sektion Syd är beläget i Huddinge med större delen av verksamheten på Helix som är ett
fristående sjukhus. Vi har även två avdelningar på Huddinge sjukhus.
Ditt uppdrag som enhetschef
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare, och som vill ta steget in i en verksamhet där ditt ledarskap verkligen gör skillnad. Hos oss på rättspsykiatrin får du ett omväxlande och meningsfullt uppdrag där du kombinerar det operativa, nära medarbetarstödet med strategiska utvecklingsfrågor.
Vi vet att ett bra ledarskap kräver tid och närvaro. Därför arbetar vi aktivt för att våra stödfunktioner ska vara lättillgängliga. Hos oss får du rätt förutsättningar och avlastning, så att du kan lägga ditt fokus på att leda medarbetarna och utveckla enheten tillsammans med medarbetargruppen. Du arbetar i ett tätt och prestigelöst team tillsammans med biträdande enhetschef, engagerade medarbetare och sektionsledningen.
I rollen har du personal-, arbetsmiljö- och resultatansvar, och du leder arbetet mot uppställda mål och säkerställer en trygg och rättssäker vård i enlighet med gällande lagstiftning.
Vi erbjuder
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSOs) arbetar systematiskt och långsiktigt med att skapa goda förutsättningar för chefer att lyckas i sina uppdrag. Som chef inom rättspsykiatrin erbjuds du Chef-och Ledarskapsutveckling i olika program och utbildningar i SLSO:s regi.
Vi vet att en bra introduktion är viktig för att skapa en stabil grund och ge förutsättningar till god arbetsmiljö och att trivas på längre sikt. Som ny chef hos oss deltar du i rättspsykiatrins verksamhetsgemensamma introduktionsprogram som ger dig grundläggande kunskap om rättspsykiatrins uppdrag, lagstiftning, säkerhet, patientsäkerhet och vårdprocesser. Programmet ger dig trygghet i rollen, en gemensam kunskapsbas med andra chefer och ett starkt kollegialt nätverk.
Du erbjuds friskvårdsbidrag upp till 5000kr/år, friskvårdstimme, fri hälso- sjukvård och flexibel arbetstid.
Din profil
Du har flerårig yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvård, rättsväsende eller annan komplex verksamhet. Tidigare erfarenhet av arbetsledning, personalansvar, bemannings och verksamhetsplanering är meriterande. Erfarenhet av rättspsykiatrisk, allmänpsykiatrisk, beroende eller kriminalvård är meriterande.
Vi söker dig som är tydlig och trygg i din ledarroll och som har förmågan att skapa ett positivt och innovativt arbetsklimat. Som enhetschef har du många samverkansytor och vi sätter därför ett stort värde på din förmåga att samarbeta och skapa goda relationer och nätverk med kollegor och medarbetare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Anställningsvillkor
Du anställs i din grundprofession och erbjuds ett tidsbegränsat chefsförordnande.
Inför anställning genomförs hälsoundersökning och alkohol- och drogtest enligt gällande anvisning för arbete inom Rättspsykiatriska vård, SLSO.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde är en av Sveriges största vårdgivare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Alfred Nobels Allé 41 (visa karta
)
141 52 HUDDINGE Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Rättspsykiatri Vård Stockholm Kontakt
Daniel Olsson daniel.olsson@regionstockholm.se 08-12349463 Jobbnummer
10016620