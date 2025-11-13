Enhetschefer till löneadministration och avgiftshandläggning
2025-11-13
Vi söker engagerade enhetschefer till två av våra fyra enheter för löneadministration och avgiftshandläggning inom Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.
Som enhetschef har du budget-, verksamhets- och personalansvar för en grupp medarbetare som främst arbetar som chefsstöd och med avgiftshandläggning.
I din roll samarbetar du dagligen med dina tre chefskollegor. Ni sitter tillsammans på Första Långgatan, där alla medarbetare finns samlade på en arbetsplats som kännetecknas av nära samarbete och en öppen dialog.
På avdelningen för stab och kommunikation finns ytterligare tre enheter, kansli, säkerhet och kommunikation. Som enhetschef ingår du i en gemensam ledningsgrupp med avdelning ekonomi, och totalt är ni nio enhetschefer i ledningsgruppen. Du kommer att arbeta tillsammans med dina kollegor i en rad olika frågor som rör det förvaltningsövergripande stödet till verksamheterna.
Som chef verkar du för ett respektfullt arbetsklimat i din egen medarbetargrupp och i relation till de verksamheter som enheten stödjer. Vi arbetar utifrån Göteborgs Stads fyra förhållningssätt, som vägleder oss i vårt arbete i vardagen: jag vet mitt uppdrag, jag bryr mig, jag arbetar tillsammans och jag tänker nytt.Kvalifikationer
För tjänsten krävs relevant högskoleutbildning om minst 120 hp. Erfarenhet från tidigare chefsuppdrag är meriterande då förvaltningens storlek medför stor komplexitet i ledning och styrning. Det är också meriterande om du har erfarenhet från tidigare administrativt chefsuppdrag och från att ha arbetat i en politiskt styrd organisation.
Som enhetschef förstår du det gemensamma uppdraget för de fyra enheterna löneadministration och avgiftshandläggning, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Tillsammans med dina kollegor upprättar du tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du arbetar metodiskt och säkerställer att arbetet slutförs och att resultatet följs upp. Du motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar och står för fattade beslut. Genuin samarbetsförmåga är den primära kompetensen för att kunna leverera önskade resultat i uppdraget.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du har skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Ersättning
Månadslön
