Enhetschefer till Din kommunala hemtjänst, Teg och Holmsund/Obbola
2025-10-03
Är du intresserad av att jobba med ett närvarande ledarskap och skapa förutsättningar för relationen mellan medarbetare och hemtjänsttagare?
Vi arbetar med fokus på hög kvalitet där medarbetarna ger det bästa stödet till våra hemtjänsttagare.
Att ha ett närvarande ledarskap och arbeta med hållbar arbetsmiljö tror vi är nyckeln för att attrahera och behålla medarbetare.
Äldreomsorgens vision är "Tillsammans för ett bättre liv - livet ut". Målsättningen är de äldre ska kunna bo kvar i sitt hem så länge det är möjligt.
Umeå kommuns hemtjänst är Umeås största utförare med längst erfarenhet av personlig omsorg och service. Kommunens hemtjänst ger olika former av stöd, service och omsorg i hemmet. Vi är den enhet som hanterar samtliga omvårdnadsinsatser där våra hemtjänsttagare bor i eget hem inom Umeå kommun.Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss har du ansvar för verksamhet, hemtjänsttagare, personal och ekonomi. Ditt huvudsakliga uppdrag är att se till att vi bedriver verksamheter med hög kvalitet där våra medarbetare ger det bästa stödet till våra hemtjänsttagare. Kontakter med kommunens övriga funktioner och externa samarbetspartners är en naturlig del av ditt arbete.
Arbetsuppgifterna som enhetschef innebär bland annat att arbeta med:
bemanningsplanering och kompetensförsörjning
att ge medarbetarna handledning och återkoppling för att omvårdnadsarbetet ska kunna utvecklas
att kommunicera värderingar, uppmuntra till dialog och samarbete
systematiskt arbetsmiljöarbete
rehabilitering och anpassning
implementering av nya arbetssätt som exempelvis införande av ny digital teknik
Nu söker vi vikarierande enhetschefer till Teg och till Holmsund/Obbola. På Teg är det delat ledarskap tillsammans med en kollega medan i Holmsund/Obbola är man en chef för området. Du ingår i en ledningsgrupp med 16 andra chefer och gruppen leds av en biträdande verksamhetschef samt verksamhetschef.
Vem är du?
Att jobba hos oss innebär att du kan göra skillnad och bidra till att andra människor får en väl fungerande och meningsfull vardag. Vi söker dig som har förmåga att stimulera och motivera medarbetare i det dagliga arbetet. Genom att nyttja resurserna där de behövs som bäst ser du till att vi kan göra skillnad för dem vi är till för. Hos oss är den ena dagen inte den andra lik och det krävs att du är lösningsorienterad och snabbt kan prioritera om utifrån nya förutsättningar. Du är trygg och modig och har en god förmåga att leda och kommunicera i förändring.
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller annan relevant utbildning som vi finner lämplig. Vi ser det som positivt om du har tidigare erfarenhet som chef och erfarenhet av äldreomsorg, särskilt erfarenhet från hemtjänsten. Kanske har du också genomgått internt traineeprogram för blivande ledare eller annan chef- eller ledarutbildning.Övrig information
Vikariat, två platser, heltid, 100%. Från och med 2025-12-15 till och med 2026-12-14 på Teg samt 2026-03-01 till och med 2027-02-28 i Holmsund/Obbola.
Vi erbjuder dig
Ett nära samarbete och stöd från kollegor, chefer och HR
Ett chefs- och ledarutvecklingsprogram
Kontinuerlig kompetensutveckling
Flexibel arbetstid
Subventionerad friskvård
Läs gärna mer om våra förmåner här.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
