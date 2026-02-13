Enhetschefer till Barn- ungdomsmedicin avdelning i Malmö och Lund
2026-02-13
Gör skillnad. Varje dag.
Barn- och undgomsmedicinavdelning Lund och Barn- och ungdomsmedicinavdelning 2 Malmö söker nu en enhetschef till respektive avdelning.
Vi vårdar barn och ungdomar mellan 0-18 år som har behov av högspecialiserad vård inom främst neurologi, lungmedicin och infektion. Vi vårdar även barn som är akut sjuka men även de har planerade ingrepp hos oss. Vi har intermediärvårdplatser för de svårast sjuka barnen.
På avdelningarna arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, farmaceut, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, psykologer, medicinska sekreterare samt läkare från olika specialiteter. Det finns även administrativa resurser såsom administratörer och koordinatorer knutna till avdelningarna. Vi har ett tätt samarbete mellan alla personalkategorier och en utbildningsorienterad kultur samt, inte minst, så har vi väldigt roligt ihop!
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/
Observera att denna annons finns under flera orter. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet!
Vill du arbeta som enhetschef i parledaskap på en barnmedicinsk avdelning i Lund eller Malmö? Har du ett brinnande intresse för att leda, engagera och utveckla barnsjukvården? Är du en trygg person med mod att driva och tänka nytt? Då kan du vara personen vi söker!
I arbetet som enhetschef ingår ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Arbetsuppgifterna består bland annat av att organisera det dagliga arbetet och att leda och skapa förutsättningar för enhetens verksamhetsutveckling. Du som enhetschef ingår i verksamhetens ledningsgrupp.
I rollen ingår även uppföljningar i och av verksamheten. Vidare så skapar du förutsättningar för ett gott medarbetarskap genom att delegera och uppmuntra medarbetare att ta ansvar och därmed utvecklas. Utöver detta prioriterar du och fattar beslut utifrån ett helhetsperspektiv för att säkerställa att målen och de överenskomna resultaten uppnås
Som enhetschef på avdelningen blir du närmsta chef för sjuksköterskor och barn-/undersköterskor. Men det är såklart en fördel om du är van vid att arbeta med flera yrkeskategorier, då det är viktigt med alla professioners samverkan kring den enskilde patienten och familjen man vårdar. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Tidigare chefs- och ledarerfarenhet inom sjukvård samt erfarenhet av arbete inom barnsjukvård är meriterande för tjänsten. Goda språkkunskaper i svenska krävs i såväl tal som skrift.
För oss är det av stor vikt att du vill bidra med din kompetens, glädje och engagemang för att skapa och bibehålla en god arbetsmiljö. En viktig del i att bygga upp en trivsam arbetsplats är viljan att skapa ett gott samarbete och att på bästa sätt tillvarata och utveckla den kompetens och kraft som finns i medarbetargruppen. Vi ser därför att du är en person som värderar samarbete och bidrar till detta genom att själv dela med dig av din kunskap. Vidare söker vi en person som är lyhörd och kommunikativ för att på ett tydligt sätt kunna kommunicera visioner, värdegrund, mål och strategier.
Du är resultat- och målinriktad och arbetar långsiktigt samt har god förmåga att hantera och lösa konflikter när så krävs. Du är van vid att fatta och genomföra beslut. Vidare är det naturligt för dig att företräda verksamheten och arbetsgivaren. För att lyckas i rollen behöver du vara kreativ och ha förmåga att kunna prioritera och se verksamhetsområdet ur ett helhetsperspektiv. Du och din enhetschefskollega behöver aktivt arbeta i ett nära och gott samarbete med enhetsansvariga läkare och chefskollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
