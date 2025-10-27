Enhetschefer till avdelningen för signalunderrättelser
2025-10-27
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker enhetschefer till avdelningen för signalunderrättelser. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som enhetschef hör du till ett kontor inom avdelningen för signalunderrättelser och en enhet som verkar inom området rysk militär verksamhet. Avdelningen för signalunderrättelser arbetar med att bearbeta och analysera inhämtat material i syfte att rapportera unika och efterfrågade underrättelser till våra uppdragsgivare.
I rollen leder du en grupp analytiker som har uppgiften att rapportera underrättelser i olika tidstempon till FRA:s uppdragsgivare. Du ansvarar för enhetens utgående underrättelseproduktion och har särskilt ansvar för att underrättelseproduktionen och arbetet vid enheten sker i enlighet med gällande inriktning, tillstånd och lagstiftning. Du tillser att enhetens medarbetare har rätt förutsättningar genom tillgång till verktyg, information och kompetensutveckling. Rollen innefattar personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.
Som enhetschef har du en viktig roll som tydlig kommunikatör och ansvarar för att utveckla arbetet på enheten. Verksamhetsansvaret koordinerar du med andra chefer och ledare på den berörda sektionen och kontoret. Du har många kontakter inom avdelningen och myndigheten, men också externa kontakter med myndighetens uppdragsgivare. Du ingår i sektionens ledningsgrupp och rapporterar till sektionschefen.
Tjänstens karaktär innebär förtroendearbetstid och tjänsteresor inrikes och utrikes kan förekomma.
Du kan
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom exempelvis statsvetenskap, teknik, juridik, krigsvetenskap, ekonomi, eller annat relevant område och/eller förvärvat motsvarande kunskaper genom arbetslivet.
Erfarenhet av en roll som ledare.
God datorvana.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
Utbildning från försvarssektorn.
Erfarenhet av en roll med personalansvar.
Erfarenhet från försvars- och/eller tekniksektorn.
Tidigare arbetat med underrättelseverksamhet.
Kompetens inom och/eller intresse för militära frågor.
Kunskap inom radio, telekom och/eller förståelse för teknik.
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Ledarskap - Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.
Tydlig - Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp.
Flexibel - Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
Integritet - Har väl grundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. Styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i arbetet.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 43 07. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
