Enhetschefer sökes till vård och omsorg i Robertsfors kommun
Robertsfors kommun / Sjukvårdschefsjobb / Robertsfors
2025-11-03
Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun.
Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.
Nu söker vi två engagerade enhetschefer till vård- och omsorg i Robertsfors kommun.
Rollen som enhetschef är ett inspirerande och meningsfullt uppdrag där du får vara med och påverka och utveckla en viktig verksamhet som gör verklig skillnad för människor med olika och individuella behov.
Beskrivning av verksamheten
Äldreomsorg och funktionshinderomsorg är separata verksamhetsområden inom social sektor i Robertsfors kommun. Nu söker vi enhetschefer till respektive område - en inom äldreomsorg och en inom LSS/personlig assistans.
Inom äldreomsorgen erbjuder vi stöd, hjälp och omsorg till äldre personer utifrån socialtjänstlagen (SoL). Verksamheten omfattar hemtjänst, särskilda boenden, korttidsvistelse, demensvård och dagverksamhet. Arbetet präglas av trygghet, värdighet och delaktighet - där varje individ ges förutsättningar för en meningsfull vardag.
Inom funktionshinderomsorgen ger vi insatser och stöd enligt LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Här arbetar vi med personlig assistans, gruppbostäder, servicebostäder, korttidsboende och daglig verksamhet. Vårt mål är att varje person ska få leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt, med inflytande över sin vardag.
Ditt uppdrag
Som enhetschef ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp verksamheten tillsammans med kollegor i ledningsgruppen. Du har ett övergripande ansvar för personal, ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet, och arbetar för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning, mål och värderingar.
Du leder engagerade medarbetare och skapar förutsättningar för trivsel, delaktighet och kompetensutveckling. I ditt uppdrag ingår också att aktivt bidra till utvecklingsarbete inom sektorn och samverka med andra aktörer - både internt och externt - för att skapa ett sammanhållet stöd för kommunens invånare.
Som ledare är du trygg, närvarande och lyhörd. Du vågar fatta beslut, kommunicerar tydligt och inspirerar genom ditt sätt att engagera andra.
Din kompetens och erfarenhet
Du har:
- Akademisk examen, exempelvis socionom, socialpedagog eller annan relevant högskoleutbildning.
- Goda kunskaper om målgruppen och gällande lagstiftning (LSS och/eller SoL)
- Erfarenhet av ledarskap och/eller verksamhetsansvar inom vård och omsorg
- Intresse och förståelse för kvalitetsarbete, arbetsmiljö och ekonomi.
- God IT-vana
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- Lifecare eller andra digitala stödsystem inom vård och omsorg
- Arbete inom personlig assistans, LSS eller äldreomsorg
- Att leda personal och/eller verksamhet inom personlig assistans, LSS eller äldreomsorg
Det är även meriterande om du har B-körkort.
Är det här du?
Du har en personlig mognad som gör att du leder med trygghet, respekt och ett professionellt förhållningssätt. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att skapa en verksamhet där både medarbetare och brukare känner sig sedda och delaktiga. Du har en helhetssyn och kan balansera individens behov med verksamhetens mål och resurser. Du är kvalitetsmedveten och arbetar systematiskt för att utveckla och följa upp insatser som gör verklig skillnad i människors vardag.
Vi erbjuder dig
Att arbeta i Robertsfors kommun innebär att du blir en del av en organisation i framåtrörelse, där närhet, utveckling och samarbete är ledord. Vi är en mindre kommun med korta beslutsvägar och nära till både kollegor och invånare - något som ger möjlighet att verkligen påverka.
Vi erbjuder:
- En trygg anställning med tjänstepension och lön enligt avtal
- Flextidsavtal och möjlighet till balans mellan arbete och fritid
- Friskvårdsbidrag och gratis bad i kommunens simhall en gång i veckan
- Semesterväxling
- Kompetensutveckling och ledarstöd genom ett aktivt nätverk av chefer och HR
- En arbetsmiljö där initiativ, ansvar och engagemang värdesätts
Anställningen
Tillsvidareanställning, två tjänster. Placering inom äldreomsorg respektive LSS/personlig assistans.
Robertsfors kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.
