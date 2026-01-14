Enhetschefer sökes till Österängens Vård och Omsorgsboende!
Om jobbet
Är du en driven och engagerad ledare med en passion för att utveckla vård och omsorg?
Österängens vård- och omsorgsboende söker nu två enhetschefer som vill vara med och forma framtidens vård och omsorg genom att säkerställa hög kvalitet och individanpassad vård för våra brukare.
Österängens vård- och omsorgsboende är Uddevallas största boende för personer med demenssjukdom. I direkt anslutning finns en stor park med pergolas, bärbuskar och fruktträd. Boendet ligger med närhet till både naturen och Uddevalla centrum.
Österängen har totalt 112 bostäder fördelat på 12 enheter, med 8 - 10 bostäder per enhet. Österängen består av tre verksamheter, vilket ställer krav på ett gott samarbete och en tydlig kommunikation mellan verksamheterna.
Inom vård- och omsorgsboendena centrum, där Österängen ingår, arbetar vi med samplaneringsområden. Österängen och Kaprifol bildar ett samplaneringsområde, där samarbete är nyckeln för att erbjuda god vård och omsorg samt att säkerställa god arbetsmiljö. Ett stort fokus ligger på att organisera verksamheten för att kunna möta framtida behov när det gäller personalförsörjning och välfärdens förändrade förutsättningar.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
En central del i rollen som enhetschef är att strategiskt planera och organisera verksamheten för att möta framtidens utmaningar inom personalförsörjning och de förändrade förutsättningar som påverkar välfärden.
- Som enhetschef är du en närvarande operativ ledare.
- Du har personalansvar och du leder och fördelar arbetet samt ansvarar för medarbetarnas arbetsmiljö.
- Med rollen följer också ett ekonomiskt ansvar för enheten och du följer upp och ser till att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram med god kvalité.
- I rollen som enhetschef ansvarar du för att brukare får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, varje dag.
Utveckling, lärande och engagemang är viktigt för oss och den ledningsgrupp du kommer att ingå i. Som enhetschef hos oss erbjuds du ett stimulerande arbete och en möjlighet att utvecklas i din roll som chef. Här har du möjlighet att påverka och göra skillnad, både för våra brukare och för verksamhetens framtid!
Vem söker vi?
- Du drivs av att leda medarbetare och vill se människor i din omgivning utvecklas.
- Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med brukare, anhöriga och medarbetare. Du är tydlig i din kommunikation och strukturerad i ditt ledarskap.
- Du trivs med att arbeta med förändring och ser det som en möjlighet att utveckla och förbättra verksamheten.
- Du har förmågan att leda genom förändring, motivera dina medarbetare och skapa engagemang för att tillsammans nå nya mål.
- Du har ett strategiskt tänkande och ett flexibelt förhållningssätt, vilket gör att du kan anpassa dig efter förändrade förutsättningar och samtidigt hålla fokus på långsiktiga mål.
- Du arbetar med en helhetssyn och du bidrar till att verksamheten kännetecknas av professionalitet.
Du är en god ambassadör för Uddevalla kommun och har förmåga att skapa gott samarbete med olika professioner både internt och externt.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
- Du har examen från universitet eller högskola med inriktning mot social omsorg, offentlig förvaltning eller annan högskolekompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Du har B-körkort
- Du har erfarenhet av målgruppen
Chefserfarenhet är meriterande.
I tjänsten ingår chef i beredskap.
Övrigt
Intervjuer planerar att genomföras 28/1 och 30/1.
För övriga anställningar inom socialförvaltningen begärs utdraget Kontroll av egna uppgifter.
Om utdraget inte är digitalt ska det tas med i oöppnat kuvert i samband med kontrollen.
Belastningsregistret - begära utdrag www.polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
