Enhetschefer på vikariat sökes till äldreomsorgen
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Sjukvårdschefsjobb / Kungälv Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kungälv
2026-02-13
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd i Kungälv
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2026-02-13Beskrivning
Vi söker en engagerad och kommunikativ enhetschef till äldreomsorgen i Kungälv sommaren 2026.
Vår verksamhet arbetar för att ge invånare ett tryggt, meningsfullt och värdigt liv med respekt för självbestämmande och integritet Arbetsuppgifter
Som enhetschef leder du verksamheten mot uppsatta mål och ansvarar för personal, ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet. Du planerar, leder och samordnar arbetet så att beviljade insatser genomförs på ett professionellt och tryggt sätt. Rollen innebär ett nära ledarskap där du motiverar och stöttar medarbetare i det dagliga arbetet.
Du bygger goda relationer med brukare, anhöriga och fackliga representanter samt arbetar lösningsorienterat när verksamheten ställs inför nya utmaningar. Du ingår i en ledningsgrupp där ni tillsammans driver utvecklingen framåt. Digitalisering ser du som ett naturligt verktyg för att effektivisera arbetssätt och stärka delaktigheten hos invånarna.
Du uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad delaktighet. Du är trygg och prestigelös i din roll som chef och har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.Kvalifikationer
- Du har en högskoleutbildning med 180 högskolepoäng, såsom socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren anses likvärdig.
- Du har god systemvana, behärskar Office-paketet i sin helhet och har ett intresse och engagemang för digitalisering.
- Du har goda kunskaper kring socialtjänstprocessen och dess verksamheter.
- Du har en god förmåga att uttrycka och formulera dig i svenska språket, både i tal och skrift.
- Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
- Körkort är ett krav.
Meriterande:
- Du har ledarskaps erfarenhet.
- Du har erfarenhet av vård och omsorg.
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan i dag
Intervjuerna planeras att pågå under vecka 11,12 och 13.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/80". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Maria Stenmark 0702400965 Jobbnummer
9740735