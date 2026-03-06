Enhetschefer och resursenhetschef till nytänkande Särskilt boende
2026-03-06
Vill du leda innovation och kvalitet i äldreomsorgen?
Just nu söker vi tre erfarna och trygga chefer som vill bidra till att utveckla framtidens äldreomsorg.
Vi erbjuder två enhetschefstjänster i delat samledarskap på Sankt Lars väg 87 samt en resursenhetschefstjänst med placering där behoven är som störst bland våra 14 särskilda boenden. Här får du möjlighet att påverka, driva kvalitet och leda engagerade team i en verksamhet som växer och utvecklas.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Som en av våra chefer blir du en nyckelperson i att leda, följa upp och utveckla verksamheten med ansvar för personal, budget, arbetsmiljö och daglig drift. Du leder cirka 30-35 medarbetare och har ett väl fungerande stöd runt dig i form av enhetsadministratörer, samordnare och en stab med HR, ekonomi, kommunikation, rekrytering och utvecklingsledare. Enhetschefstjänsterna är placerade på Sankt Lars väg 87 där du arbetar i ett delat samledarskap, medan rollen som resursenhetschef innebär flexibel placering utifrån var behovet är som störst.
I Lunds kommun arbetar vi utifrån IBIC - Individens behov i centrum - och har en tydlig ambition att utveckla smarta, innovativa och effektiva arbetssätt. Som chef i vår organisation bidrar du till att uppdraget genomförs med hög kvalitet och att Lunds kommun fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare. Du blir en del av en kompetent och engagerad ledningsgrupp där samarbete och utveckling står i centrum.
Vi söker dig som
som har en relevant universitets- eller högskoleexamen om minst 180 akademiska högskolepoäng och gärna en kompletterande ledarutbildning. Du är en trygg och energigivande ledare och chef som inspirerar till engagemang och skapar glädje i vardagen. Du har erfarenhet från vård och omsorg eller hälso- och sjukvård, gärna med tidigare längre chefsuppdrag med total ansvar för personal, verksamhet, budget och arbetsmiljö- helst inom särskilt boende. Har du dessutom arbetat med tillitsbaserat ledarskap eller inom äldre- och demensvård är det meriterande.
Du arbetar målinriktat, följer upp resultat och driver utveckling både för verksamheten och dina medarbetare. Med gott omdöme och handlingskraft prioriterar du rätt, ser lösningar och fattar väl avvägda beslut.
Du är flexibel, anpassar dig snabbt till förändringar och ser möjligheter i nya situationer. Genom din kreativitet bidrar du med idéer som kan omsättas i praktiken och skapa resultat. Som ledare representerar du verksamheten på ett tryggt och professionellt sätt och bygger samarbete som grund för en god arbetsmiljö.Om företaget
Verksamhetsområdet särskilt boende för äldre svarar för vård och omsorg med god kvalité för våra äldre och personer med demenssjukdom inom 14 boendeenheter. Verksamheten står inför spännande utmaningar och utveckling.
På de större boendena har det successivt införts möjlighet att utvecklas genom att leda tillsammans med en chefskollega i ett så kallat delat samledarskap. Vid samledarskap finns en tydlig fördelning av medarbetargruppen gällande arbetsmiljöansvar.
Vi gillar att jobba tillsammans och över gränserna mot ett gemensamt mål att utveckla den bästa möjliga upplevelsen för både brukare och våra anställda. Våra ledord - Lyssna, Lära, Leda - präglar vårt sätt att arbeta och skapa Ett Lund. Hos oss får du löpande kompetensutveckling och goda möjligheter att växa i ditt ledarskap.Övrig information
Välkommen in med din ansökan idag!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
