Enhetschefer med delat ledarskap till Rehabiliteringsenheten i Ystad
Gör skillnad. Varje dag.
Är du redo för ett roligt uppdrag där du tillsammans med närmsta chefskollega får vara med och utveckla rehabiliteringsenheten på lasarettet i Ystad? Vill du göra skillnad varje dag? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Lasarettet i Ystad är ett akutsjukhus med dygnet runt-verksamhet och ett brett utbud av specialiserad samt planerad vård. Som ett medelstort sjukhus kännetecknas vi av korta beslutsvägar, nära samarbete mellan olika verksamhetsområden och en stark känsla av gemenskap. Vår drivkraft är att erbjuda vård av högsta kvalitet, där tillgänglighet, helhetsperspektiv och omtanke står i centrum.
Inom enheten rehabiliteringen ingår rehabiliteringsmedicinsk vård som servar samtliga slutenvårdsavdelningar vid Lasarettet i Ystad. I ansvarsområdet ingår även rehabiliteringen inom specialiserad öppenvård och specialiserad dagrehabilitering på lasarettet. I enheten finns även sjukhusets kuratorsverksamhet samt logopediverksamhet som verkar både inom slutenvården samt öppenvården. Logopediverksamheten ingår i vårdval för logopedi. Enheten består av ungefär 50 medarbetare inom olika professioner, såsom arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, undersköterskor, medicinska sekreterare och sjuksköterskor. Vi arbetar i team med andra professioner inom lasarettets olika avdelningar och mottagningar.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Vi söker nu två engagerade enhetschefer som, i ett delat ledarskap, delar huvudansvaret för enhetens verksamhet, ekonomi och medarbetare. Tillsammans med medarbetarna skapar ni förutsättningar för en trygg och patientsäker vård, en hållbar ekonomi samt en arbetsmiljö som präglas av delaktighet och engagemang.
I ansvaret för verksamheten ingår att leda, planera och utveckla enhetens arbete. Tillsammans med övriga enhetschefer på lasarettet bidrar du till att inspirera och stärka medarbetarna i deras uppdrag. Som ledare har du en nyckelroll i att skapa delaktighet och engagemang i både utvecklings- och förbättringsarbete.
Du ansvarar för att ha ett helhetsperspektiv på enheten och säkerställer uppföljning av arbetet utifrån givna uppdrag och vårdprocesser. Därtill arbetar du aktivt med arbetsmiljö- och personalfrågor. Genom ett närvarande och tryggt ledarskap kommunicerar du tydligt visioner, mål och strategier. Du tar initiativ till förändringsarbete och organiserar verksamheten på ett strukturerat och resurseffektivt sätt.
Enheten är den del av verksamhetsområde (VO) barn, kvinnosjukvård och rehabilitering där du blir en del av ledningsgruppen som består av sju enhetschefer, två sektionschefer, HR-partner, ekonomicontroller, chefssekreterare och verksamhetschef. Vår ledningsgrupp genomsyras av goda dialoger och ett stort engagemang för hela verksamhetsområdet. Här finner du goda kollegor som stöttar varandra och tillsammans med verksamhetschefen driver området framåt.Kvalifikationer
För att skapa en bred och god förståelse för enhetens olika uppdrag välkomnar vi dig som är legitimerad logoped eller socionom att söka tjänsten som närmsta chef för våra logopeder, kuratorer och våra medarbetare som arbetar med vår dagrehab verksamhet. Till våra medarbetare som är fysioterapeuter och arbetsterapeuter välkomnar vi dig som är legitimerad fysioterapeut alternativt legitimerad arbetsterapeut. Men vi välkomnar även dig som har en högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller annan relevant högskole- eller universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tidigare erfarenhet av chefsuppdrag är meriterande men inget krav. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som teamledare, driva projekt och/eller leda förändringsprocesser. För tjänsten krävs goda språkkunskaper i svenska, motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Som ledare är du stabil, engagerad och lyhörd. Du utgår naturligt från ett tillitsbaserat ledarskap där du skapar delaktighet, främjar engagemang, uppmuntrar till dialog och är en tydlig kommunikatör. Du bidrar till förståelse och samsyn kring uppdraget och det arbete som ska genomföras. Att företräda verksamheten och arbetsgivaren ser du som en självklarhet, liksom att stå bakom och förmedla Region Skånes värderingar: Välkomnande, Drivande, Omtanke och Respekt.
Du trivs med struktur men har även förmågan att snabbt anpassa dig vid oväntade situationer. Ditt engagemang omfattar både det patientnära arbetet och utvecklingen av vård och verksamhet. Eftersom vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet är det viktigt för oss att hitta rätt person för uppdraget.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna just dig!
