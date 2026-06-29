Enhetschefer inom Gemensamt stöd och Admin- och stöd, Vård och omsorg
Tierps kommun, Vård och omsorg / Sjukvårdschefsjobb / Tierp Visa alla sjukvårdschefsjobb i Tierp
2026-06-29
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Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro. Vi söker dig som visar respekt, tar ansvar och har mod att tänka nytt i arbetet som enhetschef hos oss.
Vård och omsorg genomgår just nu en förändringsresa där vi kommer utöka antalet enhetschefer för att minska antalet medarbetare per chef. Vi kommer ha två nya övergripande enheter där medarbetarna arbetar gentemot hela verksamheten Vård och omsorg. Enheten Gemensamt stöd som är organiserad under området Myndighet och stöd i ordinärt boende samt enheten Admin och stöd som är organiserad inom Funktionsstöd. Nu söker vi enhetschefer som vill leda dessa nya verksamheter för att stödja ett Vård och omsorg i framkant.
Inom Gemensamt stöd där vi samlat Vård och omsorgs gemensamma arbete med utredningar (SAS, MAS och MAR etc), förebyggande arbete (anhörigstöd, syn- och hörselinstruktör) samt viss myndighetsutövning (färdtjänst, bostadsanpassning etc).
Inom Admin och stöd har vi samlat utförarnas bemanningsadministratörer (schemaläggning, hantering av korttidsfrånvaro etc), metodstödjare samt utveckling- och projektledare.
Hos oss blir du en del av en verksamhet där kvalitet, samarbete och människors behov står i centrum. Här arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg och professionell omsorg – både idag och i framtiden. Som enhetschef får du en viktig roll i att leda verksamheten framåt tillsammans med medarbetare och chefskollegor. Genom ett tillitsbaserat ledarskap skapar du förutsättningar för delaktighet, arbetsglädje och utveckling i vardagen.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som enhetschef inom Gemensamt stöd och Admin- och stöd, Vård och omsorg, får du ett tydligt och betydelsefullt uppdrag. Du kommer att leda, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten så att brukare får ett tryggt, professionellt och personcentrerat stöd. Du ansvarar för att omsätta verksamhetens mål i praktisk handling och skapa goda förutsättningar för både medarbetare och verksamhetens utveckling.
I rollen ingår att leda och utveckla verksamheten, där du driver det dagliga arbetet framåt, följer upp resultat och säkerställer att verksamheten håller hög kvalitet och följer gällande lagstiftning, riktlinjer och mål. Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar, där du arbetar strukturerat med planering, schemaläggning, rekrytering, kompetensutveckling och uppföljning. Du skapar en hållbar arbetsmiljö där medarbetare trivs och växer.
Arbetsuppgifterna innefattar dessutom att strategiskt säkerställa god kvalitet för brukare, där du följer upp insatser, arbetar med avvikelser och utvecklar arbetssätt för att säkerställa trygghet, delaktighet och kontinuitet.
På uppdrag av områdeschef driver du även de strategiska målen tillsammans med dina enhetschefskollegor inom vård och omsorg. Uppdraget innebär således mycket samverkan internt och externt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från sociala omsorgsprogrammet, socionomprogrammet eller annan högskoleutbildning eller utbildning i kombination med chefserfarenhet som vi bedömer som likvärdig och relevant för uppdraget. Det krävs att du har några års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat inom vård och omsorgsverksamhet. Erfarenhet från chef- eller ledarskapsarbete inom området är meriterande. Du ska vara väl förtrogen med gällande lagstiftning som är styrande för verksamheten.
Som ledare är du trygg, kommunikativ och kan hantera förändringsprocesser. Du kännetecknas av ditt drivande och modiga arbetssätt, din sociala kompetens och entusiasm är smittande. Du har en god samarbetsförmåga och ser helheten. Om du dessutom har humor så kommer du att trivas hos oss. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och social kompetens.
Tierps kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inom Tierps kommun gör vi bakgrundskontroller på slutkandidat för chefstjänster genom ToFindOut. Innan bakgrundskontrollerna genomförs kommer du som kandidat behöva godkänna detta och får själv ta del av samma information som vi angående din kontroll.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330201". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps Kommun
(org.nr 212000-0266)
815 80 TIERP Arbetsplats
Tierps kommun, Vård och omsorg Kontakt
Områdeschef funktionshindradeomsorgen
Jenny Hedberg jenny.hedberg@tierp.se 0293-21 86 15 Jobbnummer
9982383