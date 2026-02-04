Enhetschefer för ett starkare försvar inom arméområdet
2026-02-04
Hela försvarsområdet står inför en historisk tillväxt, och arméområdet befinner sig i centrum. Produktionen växer snabbt, liksom dess komplexitet, vilket kräver en organisation redo att skärpa fokus och säkerställa leveransen av försvarsförmåga och skapa de bästa förutsättningarna för medarbetare och chefer att lyckas med vårt uppdrag. Vi söker nu två enhetschefer som vill vara med på en historisk resa där vi tillsammans arbetar för att bygga ett starkare försvar!
Om tjänsterna
Till två av verksamhetsområde armémateriels nyinrättade avdelningar, indirekt eld respektive luftvärn, söker vi nu enhetschefer. Som enhetschef har du ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och samordna enhetens verksamhet. Rollen omfattar ansvar för personal, ekonomi och produktion, där ett närvarande och engagerat ledarskap kombineras med ansvar för framtida och pågående produktion.
Som enhetschef leder du genom två respektive tre sektionschefer som i sin tur har ett antal underställda medarbetare. Respektive enhet har i dagsläget 25-30 medarbetare och är under tillväxt. Du får en nyckelroll i att skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att växa, trivas och bidra på ett meningsfullt sätt.
Som enhetschef är du en viktig del av respektive avdelnings ledningsgrupp och du tar aktivt ansvar för verksamhetsutveckling, både inom enheten och över hela avdelningen. Det innebär att initiera och driva utvecklings- och förbättringsarbete med målet att stärka verksamhetens förmåga att möta framtidens behov på ett effektivt sätt.
Ditt arbete sker i nära samarbete med övriga delar av FMV, Försvarsmakten och industrin och en del av uppdraget innebär att på ett affärsmässigt sätt företräda verksamhetsområdet i olika externa sammanhang där du också kommer att representera Sverige internationellt, både mot industri och myndigheter. Som chef företräder du FMV:s vision, mål och värdegrund och du rapporterar till respektive avdelningschef.
Om dig
Vi söker dig som har civil- eller högskoleingenjörsexamen alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du som söker har också aktuell och relevant chefserfarenhet med fullt personalansvar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledningsgruppsarbete med kunskap om indirekt ledning. Vi ser det som mycket positivt om du har arbetat med komplexa sammansatta tekniska system liksom om du har projektledningserfarenhet.
Du får gärna ha erfarenhet från försvarsindustrin samt av materiel- eller tjänsteförsörjning till Försvarsmakten med kunskaper om Försvarsmaktens och FMV:s kund-, beställarrelation och de regelverk som styr detta, men det är inget krav. Vi ser också positivt på kunskap om respektive materielsystemområde. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal såväl som i skrift, och innehar B-körkort.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Som person har du förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar genom att väga samman komplex information och du har gott omdöme. Du är affärsmässig, tar hänsyn till det större perspektivet och kan se till hela verksamhetens bästa. Du kommunicerar på ett tydligt men också lyhört och anpassat sätt. Vidare tar du initiativ och uppnår resultat och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Du är stabil, uppvisar mod och integritet och kan arbeta självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga.
I tjänsten ingår resor såväl inom som utanför Sverige.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta inom vårt verksamhetsområde armémateriel som ansvarar för teknik och tjänster som används av Armén och Hemvärnet, exempelvis fordon, vapen, skydd och luftvärn. Inom verksamhetsområdet finns de två nyetablerade avdelningarna för indirekt eld respektive och luftvärn. Indirekt eld omfattar artilleri-, granatkastar- eldlednings- och sensorsystem medan luftvärnssystem består av eldenheter, sensorer, simulatorer och underhållsutrustning.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-03-01.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• I urvalsarbetet kan vi komma att genomföra tester med stöd av extern leverantör. FMV tillämpar provanställning.
• Våra fackliga företrädare är OFR/O Gunnar Östermark alt. Jan Kaiheden, OFR/S Leif Jansson, Saco-S Pierre Königsson och Seko Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kan du kontakta ansvarig rekryteringskonsult Therese Thunström på therese.thunstrom@jeffersonwells.se
alt. 0730-62 33 72.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
