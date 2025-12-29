Enhetschefer/bitr operativ ledare till Sigunds OP-funktion
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker enhetschefer som trivs med att planera, administrera och koordinera arbetet för att skapa rätt förutsättningar för verksamheten. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som biträdande operativ ledare är du enhetschef med personalansvar för en operativ enhet på avdelningen för signalunderrättelser, som bedriver signalspaning enligt lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Avdelningen levererar underrättelserapporter och andra tjänster till myndighetens uppdragsgivare.
I rollen som biträdande operativ ledare på Sigund bistår du operativ ledare med att övergripande planera, administrera, koordinera och följa upp underrättelseproduktionen på avdelningen. I rollen som enhetschef arbetsleder och koordinerar du verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
ha personal- och arbetsmiljöansvar för enhetens medarbetare, samt budgetansvar för enheten
tillsammans med medarbetarna driva och utveckla verksamheten
tillsammans med avdelningens operativa ledare och samverkanspersonerna ha en övergripande nulägesbild över pågående underrättelseproduktion samt av aktuellt underrättelseläge vid avdelningen
delta i den årliga inriktningsprocessen och stödja vid utarbetandet av FRA:s årliga produktionsplan
leda och utveckla processer för delgivning av utgående underrättelserapporter och för hantering av inkommande underrättelserapporter och frågeställningar
bistå vid beredningar och ta fram besluts- och beredningsunderlag
hålla utbildningar och föredragningar
ha kontakter med olika delar av myndigheten och FRA:s uppdragsgivare, där du representerar såväl avdelningen som myndigheten.
Du kan
Vi söker dig som har:
akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
praktisk erfarenhet av försvarsunderrättelsetjänst
kunskap om underrättelseverksamhet hos FRA:s uppdragsgivare
erfarenhet av informationshantering och arkivtjänst i försvarsunderrättelseverksamhet
erfarenhet att leda och koordinera arbete, såväl direkt som indirekt
vana att arbetsleda genom att sätta upp mål samt fördela och följa upp uppgifter
grundläggande IT-kunskaper inom underrättelsesystem
mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
chefs- och ledarutbildning
underrättelseutbildning
erfarenhet som chef med personalansvar
erfarenhet av signalunderrättelsetjänst i en ledande befattning
arbetat hos någon av FRA:s uppdragsgivare
utbildning i arkivtjänst alternativt förvärvat motsvarande kunskaper
erfarenhet av interna styr- och ledningsprocesser i statlig verksamhet
arbetat i eller nära Nato:s underrättelseverksamhet
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
FLEXIBEL . Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
SAMARBETSFÖRMÅGA . Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
LEDARSKAP . Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.
HELHETSSYN . Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-01-25
Referensnummer 2025FRA2612-2 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
